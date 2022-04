Serena Bortone pronta per Domenica In? La risposta inaspettata su Mara Venier

Anche questo sabato 9 aprile Massimo Bernardini e tutta la sua squadra hanno commentato i programmi ed i personaggi televisivi del momento e tra di loro si annovera sicuramente anche Serena Bortone, che approdata due anni fa nel primo pomeriggio di Rai1 è riuscita a conquistare l’affetto del pubblico tanto che si parla di lei come possibile conduttrice della prossima edizione di Domenica In quando la zia d’Italia deciderà di lasciare il timone. Ma la diretta interessata di questa possibilità cosa ne pensa? Ospite della trasmissione di Rai3 la conduttrice ha rotto il silenzio:

“Il problema non si pone perché lo conduce una conduttrice favolosa, fantastica e bravissima come Mara Venier che non si stufa… zia Mara è zia Mara.”