Oroscopo Ada Alberti, weekend di Pasqua: le previsioni del 16-17 aprile

Oroscopo dei primi quattro segni zodiacali per il fine settimana

Sul finire della trasmissione Pomeriggio Cinque la conduttrice Barbara d’Urso ha lasciato spazio alla rubrica delle stelle con le previsioni di Ada Alberti per quanto riguarda il weekend, partendo come sempre dai primi quattro segni dello zodiaco:

ARIETE: in questo weekend pasquale ci sarà un confronto per motivi di denaro. Quindi devono fare molta attenzione.

TORO: c’è un po’ di stanchezza che devono affrontare in questo weekend. Lavorano a un progetto che sta per concludersi. Domenica tutta da vivere in allegria.

GEMELLI: saranno aiutati da persone vicine, anche sul lavoro, ma devono fare attenzione ai soldi.

CANCRO: attenzione alla Luna piena dissonante. Forse devono un attimo riposare, ne hanno bisogno. Devono prendersi cura di loro. Saranno amati. I single potrebbero incontrare l’amore della loro vita.

Ada Alberti svela le previsioni degli altri segni per sabato 16 e domenica 17 aprile

Si prosegue con il secondo gruppo di segni zodiacali secondo l’oroscopo di Ada Alberti per il weekend (16-17 aprile):

LEONE: saranno aiutati da una persona vicina, potrebbero realizzare un affare molto importante.

VERGINE: ottimo periodo per quanto riguarda la gestione del denaro. Devono pensare e fare un’analisi delle entrate e delle uscite. Occhio all’amore in questo periodo.

BILANCIA: purtroppo l’astrologa si è dimenticata le previsioni del loro segno zodiacale.

SCORPIONE: sarà molto bella la domenica, ma ci sarà tanta gelosia. I single devono scegliere bene il partner.

Previsioni di Pasqua secondo l’astrologa di Canale5: cosa dicono le stelle

Senza mai dimenticare il suo oroscopo della settimana ecco le previsioni di Pasqua sempre secondo l’astrologa ufficiale di Canale5 per quanto riguarda gli ultimi segni dello zodiaco:

SAGITTARIO: forse in casa qualcosa stride. È possibile. Ma possono contare su ottime persone. Sono molto favoriti i contatti.

CAPRICORNO: qualcosa stride sul lavoro, è possibile. Possono farsi sentire, hanno una voce e la devono usare.

ACQUARIO: molto interessante questo periodo. Ci sono delle novità in arrivo, ma purtroppo anche delle uscite di denaro improvvise.

PESCI: potrebbero essere molto sensuali in questo weekend. Devono curare il look, ma non l’astrologa non sa se lo faranno o meno.