Oroscopo della settimana Ada Alberti: i giorni fortunati dall’11 al 15 aprile

Oroscopo settimanale: cosa succede ai primi quattro segni dello zodiaco

Nuovo appuntamento con le stelle e le previsioni dall’11 al 15 aprile 2022. La puntata del lunedì di Mattino Cinque News, programma in onda dal lunedì al venerdì nel day time mattutino, si è chiusa con i consigli su amore, salute e lavoro riguardo ai dodici segni dello zodiaco. Ecco le previsioni astrologiche di Ada Alberti a partire dai primi quattro segni.

ARIETE: il segno dovrà mettere da parte le questioni sentimentali e pensare di più alla sfera professionale.

TORO: Venere favorirà chi è in cerca di un figlio, bene anche il lavoro artistico. Il segno dovrà fare però attenzione al rapporto con un superiore e alle questioni legali.

GEMELLI: nel lavoro ci sarà un periodo di crescita professionale, mentre in amore bisognerà fare attenzione alle ambiguità.

CANCRO: in settimana saranno favoriti i viaggi e i progetti di lavoro. Bene anche la sfera sentimentale.



Previsioni della settimana: cosa dicono le stelle su lavoro, amore e salute

Le previsioni della nota astrologa, svelate in onda su Canale5 oggi, proseguono con i successivi quattro segni dello zodiaco in merito alla sfera affettiva, professionale e alla salute.

LEONE: la settimana sarà proficua per l’amore e il lavoro.

VERGINE: bene l’amore per il segno. Le coppie potranno pensare al matrimonio e i single fare incontri importanti.

BILANCIA: bene il lavoro per il segno che potrà ottenere molto.

SCORPIONE: la sfera sentimentale sarà favorita, così come il lavoro artistico.

Ada Alberti: oroscopo della settimana da lunedì 11 a venerdì 15 aprile

Le previsioni a Mattino 5 con l’oroscopo settimanale svelano quanto segue sugli ultimi quattro segni dello zodiaco.

SAGITTARIO: qualcosa non andrà bene in casa e in questi giorni il segno dovrà affrontare una vecchia questione sentimentale.

CAPRICORNO: bene la professione per il segno, ci saranno cambiamenti e miglioramenti nel rapporto con i colleghi. In casa però qualcosa striderà, in particolare ci saranno delle questioni da sistemare con il partner.

ACQUARIO: i prossimi giorni saranno proficui, potrebbero entrare infatti dei soldi. Tuttavia il segno dovrà prestare attenzione alla situazione finanziaria perché ci saranno anche molte spese da affrontare in casa.

PESCI: bene la settimana per il segno che potrà dedicarsi alla cura della propria persona e in particolare a rinnovare il look. Questo renderà i nati di marzo più affascinanti e pronti per incontrare l’amore.