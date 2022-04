Oroscopo Ada Alberti del weekend: le previsioni del 30 aprile e 1 maggio

Scritto da Denis Bocca , il Aprile 29, 2022 , in Oroscopo

Ada Alberti svela i segni più fortunati in amore durante il fine settimana

Sul finire della trasmissione di Barbara d’Urso, ovvero Pomeriggio Cinque, c’è stato il consueto spazio con la rubrica dell’oroscopo del weekend, partendo come sempre dai primi quattro segni dello zodiaco:

ARIETE: cambia l’assetto del loro lavoro, quindi anche le entrate di denaro, ma attenzione a non spendere troppo per la casa, dice l’astrologa.

TORO: Luna nuova nel segno piuttosto rivoluzionaria, anche per quanto riguarda il lavoro. Attenzione al rapporto con il superiore.

GEMELLI: potrebbero approfittare del weekend imminente per prendersi cura di loro e mettere in ordine carte e documenti e anche per rivedere un progetto di lavoro.

CANCRO: i nati sotto questo segno potrebbero incontrare una persona autorevole che sarà loro di grande aiuto.

Oroscopo del weekend: cosa dicono le previsioni del secondo gruppo di segni zodiacali

Si prosegue con i successivi quattro segni dello zodiaco: chi saranno i più fortunati in amore? E chi nel lavoro riuscirà a raggiungere i propri obiettivi? Scopriamolo con le previsioni di sabato 30 aprile e domenica 1 maggio:

LEONE: cambia un po’ l’assetto del loro lavoro professionale. Se si ritrovano a uscire è meglio evitare i luoghi troppo affollati, soprattutto in questo periodo.

VERGINE: ci sono delle novità e delle attese, qualcosa che li lascerà basiti soprattutto domenica.

BILANCIA: non devono litigare con il partner per questioni di denaro, ma non devono farlo manco con un collaboratore.

SCORPIONE: rivoluzione anche in campo sentimentale e famigliare.

Previsioni del 30 aprile e del 1 maggio secondo l’astrologa di Canale5

Vediamo, infine, gli ultimi segni secondo le previsioni di Ada Alberti senza dimenticare l’oroscopo settimanale svelato a Mattino Cinque News:

SAGITTARIO: il lavoro può dare grande soddisfazioni, ma sono chiamati a dosare la loro energia in tutto e per tutto.

CAPRICORNO: devono dosare la loro energia soprattutto in amore. Se piace qualcuno non devono esagerare.

ACQUARIO: ci sono delle novità per quanto riguarda la casa e la famiglia. Non si stancheranno, insomma c’è tanta roba da fare.

PESCI: sta cambiando tutto attorno a loro, anche l’assetto professionale, e infatti si devono abituare in fretta a questi cambiamenti improvvisi.