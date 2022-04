Oroscopo settimanale Ada Alberti: previsioni 25-29 aprile su amore e lavoro

Scritto da Simona Tranquilli , il Aprile 25, 2022 , in Oroscopo Tag: Mattino 5

Previsioni della settimana: cosa succede ai dodici segni dello zodiaco in amore e nel lavoro

Anche questo lunedì, nell’anniversario della liberazione d’Italia, a Mattino 5 è stato riportato cosa prevedono le stelle dal 25 al 29 aprile. La puntata di oggi si è chiusa con i consigli su amore, salute e lavoro. Ecco le previsioni astrologiche a partire dai primi quattro segni.

ARIETE: la settimana sarà ricca di progetti per il segno anche se, molti faranno fatica a capirlo, per questo bisognerà essere prudenti.

TORO: i prossimi giorni saranno importanti per i nati di maggio che saranno circondati da persone in grado di dare un aiuto tangibile. Bisognerà però fare attenzione a chi adula troppo, soprattutto nella giornata di domani.

GEMELLI: la settimana sarà fortunata per il segno che vivrà un periodo importante e potrà esporsi. I nati di giugno però dovranno stare attenti perchè potranno vincere o perdere e in amore non dovranno puntare persone già impegnate.

CANCRO: saranno favoriti i nuovi progetti sia per gli studenti che per chi lavora. I single potranno fare incontri importanti, mentre le coppie saranno pronte a progettare.



Oroscopo della settimana: previsioni astrologiche complete sui prossimi quattro segni zodiacali

Le previsioni di Ada Alberti, proseguono con i successivi quattro segni dello zodiaco. Ecco cosa accadrà nella sfera professionale e affettiva nei prossimi giorni.

LEONE: bene i nuovi progetti per il segno che potrà attuare dei veri e propri cambiamenti di vita in settimana.

VERGINE: il lavoro di squadra sarà favorito, ma in amore bisognerà stare attenti ed evitare le trasgressioni.

BILANCIA: il segno dovrà prestare attenzione alla sfera economica, e in particolare agli investimenti. Il lavoro creativo sarà favorito.

SCORPIONE: in settimana ci saranno incontri importanti, ma il segno dovrà fare attenzione alle false illusioni.

Ada Alberti: le previsioni da lunedì 25 a venerdì 29 aprile 2022 svelate su Canale5

Le previsioni a Mattino Cinque con l’oroscopo della settimana svelano quanto segue sugli ultimi quattro segni zodiacali.

SAGITTARIO: i prossimi giorni saranno proficui per chi vuole trovare lavoro, ma bisognerà essere prudenti in casa ed evitare spese eccessive.

CAPRICORNO: saranno favoriti i contatti per il segno che dovrà evitare di fare propri i problemi altrui.

ACQUARIO: bene i progetti per il futuro che potranno iniziare a prendere piede, in casa bisognerà però limitare le spese.

PESCI: la settimana sarà all’insegna del cambiamento per il segno che potrà rinnovarsi nella professione e anche affidarsi a cure estetiche.