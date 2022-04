Oroscopo Branko della settimana: previsioni dal weekend a giovedì 5 maggio

Scritto da Alessio Cimino , il Aprile 30, 2022 , in Oroscopo

Gli astri del weekend e settimana: le previsioni dal 29/30 aprile al 5 maggio 2022

Sull’ultimo numero del magazine Chi è stato pubblicato come di consuetudine l’oroscopo settimanale di Branko fino a giovedì 5 maggio 2022. Andiamo adesso a vedere qui di seguito cosa riserva il futuro ai primi quattro segni dello zodiaco.

ARIETE: sarà un incantevole fine mese. Cercate di essere pronti perchè per chi è single nei prossimi giorni potrebbe incontrare finalmente l’anima gemella. A maggio ci saranno sorprese molto positive per quanto riguarda il lavoro.

TORO: fate quello che volete, ma mai cedere ai compromessi. Nel mese di maggio vivrete giorni meravigliosi. Tenetevi pronti perchè tutto può davvero succedere.

GEMELLI: il successo professionale ed economico è proprio dietro l’angolo. Mettete però in conto che qualcuno cercherà in tutti i modi di mettervi i bastoni tra le ruote. Tenete gli occhi aperti.

CANCRO: tenete sempre presente quali sono i vostri valori e non perdete mai la bussola. Fortuna in amore.

Le previsioni fino a giovedì 5 maggio di altri quattro segni dello zodiaco

Branko, sempre nel suo oroscopo pubblicato sull’ultimo numero del magazine Chi uscito pochi giorni fa, si è poi concentrato su altri quattro segni zodiacali. Di seguito vediamo le previsioni sull’amore, la fortuna e il lavoro date dal popolare astrologo.

LEONE: fortuna sotto ogni punto di vista. Tutto potrebbe poi cambiare da un momento all’altro, quindi non fatevi trovare impreparati.

VERGINE: non cincischiate troppo perchè in questi giorni dovrete essere molto rapidi a prendere decisioni importanti. Maggio non sarà tutto rose e fiori.

BILANCIA: è un periodo in cui avete un po’ i nervi a fior di pelle. Dovete assolutamente tenere a bada la vostra collera.

SCORPIONE: per chi vuole sposarsi questo è il momento giusto per chiederlo al partner. Dal 2 maggio le cose gireranno molto bene nel lavoro.

Oroscopo Branko: le previsioni degli ultimi quattro segni

Lo zodiaco della settimana è poi terminato con le previsioni sui restanti segni zodiacali (QUA per leggere l’oroscopo di una settimana fa).

SAGITTARIO: non vi annoierete nemmeno il prossimo mese. Difatti la vostra vita continua ad essere piena di contraddizioni e piacevoli sorprese. Cercate di essere cauti per quanto riguarda gli affari.

CAPRICORNO: finalmente in amore e in lavoro ci sarà la tanto attesa svolta. E’ possibile che troviate la vostra anima gemella.

ACQUARIO: a maggio avrete fortuna sia in amore che nel lavoro. A proposito di questo ultimo aspetto ad inizio mese dovrete comunque affrontare un periodo un po’ stressante.

PESCI: dal ritorno del ponte del primo maggio troverete ad attendervi in ufficio qualche problemino di troppo. Bene sempre l’amore.