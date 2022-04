Oroscopo del giorno e domani, 28-29 aprile: previsioni amore, lavoro e fortuna

Scritto da Denis Bocca , il Aprile 28, 2022 , in Oroscopo

Paolo Fox svela le previsioni zodiacali per i primi quattro segni

Vediamo nel dettaglio come si comporteranno le stelle per quanto riguarda i primi segni analizzati dalle previsioni del giorno e domani:

ARIETE: si ritroveranno a essere follemente innamorati. Nuovo ordine interiore. Domani le storie funzioneranno bene. Le cose su lavoro non vanno male.

TORO: forte agitazione sentimentale. Fase di grande importanza professionale. Domani cuori solitari favoriti. Non devono arrabbiarsi soprattutto sul luogo di lavoro.

GEMELLI: giornata da non sprecare. Accordi lavorativi favoriti. Domani storie d’amore in bilico. Sfera professionale che segue due direzioni distinte.

CANCRO: relazioni che garantiscono serenità. Fanno troppe cose insieme. Domani Luna in opposizione. C’è chi aspetta una riconferma per quanto riguarda la sfera professionale.

Previsioni del 28 e 29 aprile: cosa dicono le stelle per gli altri segni

Come sarà l’oroscopo di Paolo Fox per i successivi quattro segni dello zodiaco? Scopriamolo nel dettaglio:

LEONE: migliora la situazione astrologica. Lavoro da tenere in forte considerazione. Domani scontentezza in amore. Occasioni professionali da cogliere al volo.

VERGINE: il periodo di incomunicabilità sta per finire. Seguono nuovi progetti. Domani novità in arrivo. Inizia una fase importante sul lavoro.

BILANCIA: le discussioni sono sconsigliate. Una disputa si risolverà. Domani non si escludono delle novità. Va via la malinconia.

SCORPIONE: novità in amore. Affrontano un ostacolo. Domani non bisogna accelerare i tempi sul lavoro. Attenzione in amore perché ci sono degli ostacoli da superare.

Oroscopo del giorno e domani: previsioni amore, lavoro e fortuna negli incontri

Infine gli ultimi segni analizzati attentamente dalle sue previsioni del 28 e 29 aprile sempre secondo l’astrologo per eccellenza:

SAGITTARIO: si sentiranno molto forti soprattutto in amore. Periodo di rilancio sul lavoro. Domani confusione in amore. Giornata così così sul lavoro, quindi devono fare in modo che sia migliore.

CAPRICORNO: amore da verificare. Si preparano programmi sul lavoro. Domani entusiasmo per l’amore. Non trovano spiragli di serenità sul lavoro.

ACQUARIO: problemi sul lavoro. Tensione sentimentale notevole. Domani meno nervosismo sul lavoro. Torna la serenità per l’amore, finalmente, dopo un periodo burrascoso.

PESCI: le cose belle torneranno. Oroscopo favorito. Domani il peggio sarà passato. Grandi soddisfazioni professionali in arrivo.