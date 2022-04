Paolo Fox, oroscopo del giorno e domani (27-28 aprile): le previsioni

Scritto da Denis Bocca , il Aprile 27, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo dei primi quattro segni dello zodiaco: previsioni amore, lavoro e fortuna

Ecco qui le previsioni di Paolo Fox secondo l’astrologo per eccellenza tratte dal suo seguitissimo Stellare:

ARIETE: oggi giornata all’insegna del sorriso e poi viaggeranno molto. Domani si ritroveranno a essere follemente innamorati di qualcuno di inaspettato. Nuovo ordine interiore da sfruttare.

TORO: problemi di cuore. Alcune voci dovranno metterle a tacere. Domani forte agitazione sentimentale. Fase di grande importanza professionale.

GEMELLI: colpo di scena sentimentale.. Troveranno un equilibrio tra amore e lavoro. Domani giornata da non sprecare. Accordi lavorativi favoriti.

CANCRO: potranno andare avanti con l’amore. Hanno bisogno di calma e tranquillità. Domani relazioni che garantiscono serenità. Fanno troppe cose insieme quindi devono placarsi e decidere cosa fare per primo.

Paolo Fox, cosa dicono le sue stelle? Ecco il secondo gruppo di segni dello zodiaco

Vediamo l’oroscopo del 27 e 28 aprile per gli altri quattro segni dello zodiaco:

LEONE: i tempi non vanno affrettati, peccato che si sentano molto stanchi. Domani migliora la situazione astrologica. Lavoro da tenere in forte considerazione in questo periodo.

VERGINE: in amore passi importanti. Insoddisfazione sul lavoro. Domani il periodo di incomunicabilità sta per finire. Seguono nuovi progetti molto importanti per quanto riguarda la sfera professionale.

BILANCIA: Luna opposta. Sono troppo pensierosi. Domani le discussioni sono sconsigliate. Una disputa si risolverà nel migliore dei modi.

SCORPIONE: ci sono degli importanti passi avanti in amore. Dovranno cambiare lavoro al più presto. Domani ci sarà una bella novità in amore.

Previsioni dello zodiaco per l’ultimo gruppo di segni

Infine l’oroscopo del giorno si concentra anche sull’ultimo gruppo di quattro segni dello zodiaco:

SAGITTARIO: legami clandestini che si sfasciano. Iniziativa sul lavoro. Domani si sentiranno molto forti. Finalmente c’è un periodo di rilancio sul lavoro.

CAPRICORNO: devono trovare delle soluzioni anche per quanto riguarda l’amore. Oroscopo importante. Domani amore da verificare. Si preparano programmi sul lavoro.

ACQUARIO: splende l’amore. Concluderanno buoni affari. Domani problemi sul lavoro. Tensione sentimentale notevole.

PESCI: cambiamento improvviso. Devono ritagliarsi una pausa dal lavoro. Domani le cose belle torneranno in grande spolvero. Oroscopo favorito per quanto riguarda la sfera lavorativa.