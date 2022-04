Oroscopo della settimana 25 aprile-1 maggio di Mauro Perfetti: segni fortunati

Scritto da Liliana Morreale , il Aprile 24, 2022 , in Oroscopo

Mauro Perfetti, previsioni di tutti i 12 segni per la prossima settimana (25 aprile-1 maggio)

In noto astrologo anche questa settimana ha fornito al sito LaPresse.it il suo oroscopo dal 25 aprile al 1 maggio di tutti i 12 segni, concentrandosi su amore e lavoro e rivelando quali sono quelli più fortunati.

ARIETE:La settimana non presenta nessuna Stella storta, rinforzata la complicità nella coppia, nel lavoro si apre un congeniale momento per ottimizzare la gestione degli impegni;

TORO: Settimana in cui sarà più facile per trovare la soluzione più azzeccata per mettere la parola fine al malcontento e alla sensazione di solitudine, nel lavoro è il momento del cambiamento;

GEMELLI: La settimana magari si apre con un po’ di turbolenze ma, si concluderà sotto il segno dell’armonia conquistata, nel lavoro l’affidabilità fa la differenza;

CANCRO: La settimana si preannuncia a dir poco incantata, nel lavoro le idee si rinnovano e le iniziative riacquistano vigore.

Oroscopo del weekend e della prossima settimana: cosa dicono le Stelle su amore e lavoro

L’oroscopo di Mauro Perfetti fino al 1 maggio è interamente consultabile sul sito suddetto mentre di seguito riportiamo dei brevi stralci sul lavoro e amore.

LEONE: Questa settimana torna Saturno che vuole aiutarvi a premiare chi merita e allontanare chi rappresenta l’infelicità; nel lavoro cercate di gettare la spugna solo perché stanchi di combattere;

VERGINE: La settimana si apre con un pizzico di incertezza in più .. per concludersi sotto i migliori auspici, nel lavoro potrebbero nascere incomprensioni e malintesi non causati da voi;

BILANCIA: La settimana non offre un granché di giornate favorevoli su cui fare totale affidamento, ma non per questo vi attende la desolazione anzi, nel lavoro gli impegni procedono nel verso giusto;

SCORPIONE: Settimana che parte con il botto per quanto riguarda l’amore, il rendimento nel lavoro, si prospetta più intenso del solito. Cercate di non aver premura, di recuperare il tempo e le occasioni che pensate di aver perso.

Previsioni fino all’1 maggio: quali sono i segni più fortunati dello zodiaco

Le previsioni di Mauro Perfetti dal 25 aprile all’1 maggio si conclude con le previsioni degli ultimi quattro segni.

SAGITTARIO: Settimana nella quale le preoccupazioni e lo stress rischiano di ingigantirsi, fino a ingarbugliare la convivenza, nel lavoro le responsabilità si moltiplicano;

CAPRICORNO: La settimana parte col botto per concludersi ancora meglio, rigenerante momento per l’amore e l’amicizia, nel lavoro vi accompagnerà l’ambizione, cercate i collaboratori giusti;

ACQUARIO: Settimana in cui il malcontento e le problematiche che pensavate di aver risolto, ritornano a farsi sentire, nel lavoro ci sono delle nuove responsabilità a cui far fronte;

PESCI: Nel Cielo c’è un perfetto allineamento di Stelle, che lascia presagire una settimana a dir poco “magica” sia per il lavoro che per l’amore.

I segni più fortunati sono Ariete, Cancro, Scorpione, Capricorno e Pesci.