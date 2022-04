Oroscopo di Mauro Perfetti a Detto Fatto: previsioni fino al 31 agosto

Mauro Perfetti, cosa dicono le stelle per i prossimi quattro mesi: previsioni fino al 31 agosto

Ultimo appuntamento con l’astrologo di Detto Fatto in questo venerdì 29 aprile e per il gran finale di stagione le previsioni astrologiche si sono allargate da adesso fino agli ultimi giorni di agosto.

ARIETE: Il tuo modo di amare intenso si manifesterà in tutto lo splendore, in amore punta su partner del Leone, Sagittario, Gemelli e Acquario, nel lavoro avrai più raggi d’azione;

TORO: Mesi pieni di spensieratezza e affiatamento di coppia, per i cuori solitari affinità con Vergine, Capricorno, Pesci e Cancro, nel lavoro invece capirai dove insistere;

GEMELLI: Metterai in discussione i legami non autentici, intriganti innamoramenti con Bilancia, Acquario, Leone e Ariete, nel lavoro rinascita professionale tra giugno e luglio;

CANCRO: Le stelle ti portano tanta voglia di divertirti, per i cuori solitari favoriti gli incontri con Scorpione, Pesci, Toro e Vergine, nel lavoro le stelle ti daranno tanta energia ma è il momento giusto per cambiare lavoro.

Oroscopo a Detto Fatto da maggio ad agosto: cosa succederà a tutti i segni durante l’estate

L’oroscopo di Mauro Perfetti per l’estate fornito nel programma di Bianca Guaccero continua con le previsioni degli altri quattro segni.

LEONE: Ti sarà facile combatterà le ostilità, colpi di fulmine e ritorni di fiamma con Ariete, Sagittario, Bilancia e Gemelli, nel lavoro c’è da battagliare ma i riconoscimenti arriveranno;

VERGINE: Cogli l’attimo per sistemare le magagne per tutto il bello che arriverà dopo giugno, per i cuori solitari incontri favoriti con Toro, Capricorno, Cancro e Scorpione, nel lavoro è il momento giusto per nuove scelte;

BILANCIA: Tutto comincerà a girare per il verso giusto, i cuori solitari incontreranno l’anima gemella in Acquario, Gemelli, Leone e Sagittario, nel lavoro sistemerai tutto quello che non va;

SCORPIONE: A luglio ed agosto il destino sembrerà mettere alla prova le tue relazioni sia in amore che nel lavoro, in questa tormenta dai retta solo al tuo istinto, cerca qualcuno che è del Cancro, Pesci, Vergine o Capricorno.

Le previsioni dell’astrologo fino al 31 agosto: segni più fortunati in amore e lavoro

Infine Mauro Perfetti ha concluso le sue previsioni astrologiche da oggi fino a fine agosto concentrandosi si amore e lavoro per gli ultimi quattro segni.

SAGITTARIO: Nuova energia nel rapporto di coppia con affiatamento e certezze, le affinità migliori con Ariete, Leone, Acquario e Bilancia, nel lavoro sfrutta le opportunità in arrivo;

CAPRICORNO: Nel lavoro ci sono nuove scelte di percorso da sperimentare, è il momento giusto per concentrarti sull’amore da luglio in poi, favoriti gli incontri con Toro, Vergine, Pesci e Scorpione;

ACQUARIO: In amore sarai sempre combattuto tra il desiderio di abbandonarti nelle braccia di chi ti ama e quello di sentirsi libero, le stelle favoriscono unioni con Gemelli, Bilancia, Ariete e Sagittario;

PESCI: Rallegrati perché fino ala fine di agosto non c’è neanche un mese negativo, per chi è solo sono favoriti gli incontri speciali con Cancro, Scorpione e Capricorno, nel lavoro se ti impegnerai a dovere i tuoi sogni potrebbero trasformarsi in realtà.