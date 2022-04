Oroscopo maggio Paolo Fox: prime previsioni zodiacali del mese prossimo

Oroscopo mese di maggio 2022 dei primi quattro segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Aprile sta per finire perciò, sfogliando l’ultimo numero del settimanale DiPiùTV, uscito in edicola la settimana scorsa, riportiamo in questo articolo alcune indicazioni sulle previsioni astrologiche di Paolo Fox del mese di maggio iniziando, in questo paragrafo, dai primi quattro segni e proseguendo poi, nel secondo e nel terzo, con i rimanenti otto.

ARIETE: Venere sarà nel segno dal secondo giorno del nuovo mese, perciò se c’è interesse verso una persona, bisognerà cercare di avvicinarla;

TORO: cielo importante quello del prossimo mese, che prelude ad un maggio di risveglio sentimentale;

GEMELLI: stagione ottima per il lavoro quella attuale, entro maggio si otterranno buoni guadagni e si potranno portare avanti idee valde;

CANCRO: le decisioni che si prendono in questo periodo, sono per la vita…

Paolo Fox e le previsioni dello zodiaco di maggio di altri segni: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Passiamo, adesso, all’oroscopo del prossimo mese di altri quattro segni, utilizzando come fonte sempre la rivista menzionata nel paragrafo precedente.

LEONE: in arrivo tante novità per il cuore di chi è ancora single, mentre nel lavoro dovrebbe esserci a breve un accordo;

VERGINE: nel lavoro serve impegno ma è in arrivo un segnale di allerta e tra maggio e giugno bisognerà riflettere più che agire;

BILANCIA: se nel campo della professione ci sono diatribe in corso è meglio cercare di risolverle entro l’inizio di maggio;

SCORPIONE: è un periodo, quello attuale, in cui bisogna ascoltare la ragione, perciò attenzione ai rapporti d’amore ambigui.

Oroscopo maggio 2022, lo zodiaco degli ultimi quattro segni: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Infine, concludiamo con le previsioni di Paolo Fox dei segni zodiacali rimanenti, sempre in riferimento al mese che sta per iniziare, ricordando che l’astrologo ha svelato invece lo zodiaco per questo weekend nei giorni scorsi.

SAGITTARIO: man mano che si avvicina il mese di maggio si ha sempre di più la sensazione che l’amore c’è ed è possibile recuperarlo;

CAPRICORNO: ci sono discussioni in casa e dal mese prossimo si rischierà di non ritrovare più l’armonia nella coppia;

ACQUARIO: stelle migliori dal mese di maggio per coloro che stanno cercando di sposarsi o di andare a convivere;

PESCI: periodo di notizie produttive, incontri fortunati e voglia di giocare a fare l’amore!