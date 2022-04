Oroscopo Paolo Fox oggi e domani: cosa dicono le sue previsioni del 7 e 8 aprile

Paolo Fox, previsioni di oggi e domani: cosa dice il suo oroscopo del 7 e 8 aprile

Si presenta qui l’oroscopo di Paolo Fox del 7 e 8 aprile secondo le previsioni del giorno e domani, tratte dal suo Stellare, partendo dai primi quattro segni zodiacali:

ARIETE: devono frequentare persone nuove per dimenticare le tensioni sul lavoro. Domani incontri maliziosi. Lavoro da tenere sotto controllo.

TORO: in amore devono fare attenzione e sopratutto gli sforzi eccessivi vanno limitati. Domani tensioni in amore. Dovranno passare all’azione sul lavoro.

GEMELLI: troppo nervosismo e infatti sono distratti sul lavoro. Domani si liberano dei pensieri negativi. Non si sentono valutati bene sul lavoro.

CANCRO: periodo sentimentale intrigante. Non si può avere tutto e subito sul lavoro. Domani discussioni in amore. Periodo che permetterà di guadagnare di più.

Oroscopo di giovedì 7 e venerdì 8 aprile: le previsioni zodiacali di Paolo Fox

Si prosegue con l’oroscopo di Paolo Fox per quanto riguarda le previsioni amore-lavoro-fortuna del giorno e domani, 7-8 aprile, per i successivi quattro segni zodiacali:

LEONE: pazienza in amore. Saranno molto stanchi. Domani voglia di amare e di mandare a quel paese il loro capo.

VERGINE: c’è un’occasione alle porte. I progetti vanno a rallentatore. Domani buona fertilità di idee. Devono darsi da fare sul lavoro.

BILANCIA: fare i conti con un passato frustrante. Entusiasmo ritrovato sul lavoro. Domani potranno conoscere un’ottima persona. Possono ottenere il massimo sul lavoro.

SCORPIONE: polemica in amore e iniziative sul lavoro. Domani massima prudenza in amore. Evitare provocazioni sul lavoro.

Previsioni del giorno e domani, 7-8 aprile: l’oroscopo di Paolo Fox

E poi gli ultimi segni dello zodiaco analizzati attentamente da Paolo Fox e il suo oroscopo del giorno e domani (7-8 aprile):

SAGITTARIO: troppo accuse in amore. Il lavoro richiede sempre grandi energie. Domani non devono agire con impulsività. Forte tensione sul lavoro.

CAPRICORNO: piccoli conflitti da risolvere. Momento di agitazione sul lavoro. Domani i cuori solitari devono darsi da fare. Possono ripartire i progetti importanti.

ACQUARIO: grande slancio in amore. Sono molto attraenti. Domani arrivano soluzioni per le coppie in crisi. La genialità non manca.

PESCI: problema sentimentale intollerabile. Soccorso sul lavoro. Domani voglia di fare incontri. Devono farsi valere sul posto di lavoro.