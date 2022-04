Oroscopo Paolo Fox del giorno e domani, 25-26 aprile: cosa dicono le previsioni

Scritto da Denis Bocca , il Aprile 25, 2022 , in Oroscopo

Previsioni dei primi quattro segni dello zodiaco: come andrà l’amore?

Partendo dai primi quattro segni ecco qui di seguito presentate le previsioni del 25-26 aprile secondo l’astrologo per eccellenza (tratte dal suo Stellare):

ARIETE: relazione che nasce in maniera spontanea. Grande fermezza interiore da sfruttare ovunque. Domani grande attrazione fisica. Le polemiche vanno evitate a ogni costo.

TORO: nuovi incontri interessanti. Devono muoversi in più direzioni sul lavoro. Domani Luna favorevole. Periodo che porta nuove occasioni.

GEMELLI: favorito un nuovo amore. Devono dare tempo al tempo. Domani inizia un conto alla rovescia in amore. I progetti iniziano a sbloccarsi.

CANCRO: devono darsi forza per l’amore. Possono trovare un nuovo lavoro. Domani rapporti poco chiari. Non vogliono trattare sul lavoro.

Oroscopo del giorno e domani: le previsioni del secondo gruppo di segni

Scopriamo, sempre qui di seguito, cosa succederà al secondo gruppo di segni zodiacali secondo Paolo Fox, ricordando che sono disponibili le prime previsioni del mese prossimo:

LEONE: sul lavoro c’è un problema. Devono riaggiustare il tiro. Domani le cose andranno fatto due volte. Cambiamenti importanti in vista.

VERGINE: positività in amore e anche di pazienza sul lavoro. Domani Venere e Giove opposti. Si sentono molto nervosi.

BILANCIA: amore importante tutto da vivere. Ottima opportunità sul lavoro. Domani dubbi dal punto di vista sentimentale. Partono bene le iniziative sul lavoro.

SCORPIONE: c’è tanta irritazione. Non devono fare investimenti rischiosi. Domani avranno voglia di gettare la spugna sul lavoro. Cercano la stabilità emotiva.

Paolo Fox e il suo oroscopo: cosa succederà agli altri segni dello zodiaco

Infine l’oroscopo di Paolo Fox del giorno e domani per gli ultimi quattro segni dello zodiaco, tenendo sempre presente di amore-lavoro e fortuna negli incontri:

SAGITTARIO: gelosia da cui stare alla larga. Non devono agitarsi sul lavoro. Domani chiarimenti in vista. Possono rimettersi in gioco sul lavoro.

CAPRICORNO: stanchi di fare le solite cose. Novità da valutare. Domani oroscopo molto importante per il lavoro. C’è tanto amore da dare.

ACQUARIO: è in calo il loro desiderio. Contatti favoriti. Domani scopriranno nuovi inattesi orizzonti. Sono soddisfatti del loro lavoro.

PESCI: fuga d’amore improvvisata. Non mancano gli ostacoli sul piano professionale. Domani eviteranno di commettere degli errori. Devono agire bene, magari in serata.