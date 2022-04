Oroscopo Paolo Fox del giorno e domani, 9-10 aprile: le previsioni zodiacali

Scritto da Denis Bocca , il Aprile 9, 2022 , in Oroscopo

Previsioni astrologiche di oggi e domani, primi quattro segni dello zodiaco

Come potrebbe iniziare il giorno senza l’oroscopo di Paolo Fox? Si parte come sempre dai primi quattro segni dello zodiaco ovvero Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE: fortuna negli incontri d’amore. Mettere in chiaro la posizione professionale. Domani giornata pesante per l’amore. Affari non favoriti.

TORO: possono conquistare qualcuno. Stato d’animo molto ansioso. Domani i matrimoni subiranno del nervosismo. Favorito il lavoro.

GEMELLI: soluzioni sentimentali vicine. Proposte professionali da valutare. Domani l’amore arriverà da lontano. Possono partire certe iniziative.

CANCRO: in amore c’è una crisi in atto. Cielo che porta dei cambiamenti. Domani problemi di comunicazione con la persona amata. Richiesta di assistenza da fare e breve.

Previsioni di Paolo Fox: cosa succederà al secondo gruppo di segni?

Si prosegue, per i successivi quattro segni zodiacali, con le previsioni del noto astrologo tratte dal suo Stellare. Chi sarà il segno più fortunato del fine settimana (9-10 aprile)?

LEONE: in amore tutto riparte. C’è più concentrazione sul lavoro. Domani nuova passione in campo. Nuove collaborazioni sono possibili.

VERGINE: periodo sentimentale di forza. Possono verificare la tenuta di un accordo professionale. Domani piccoli fastidi in amore. Il lavoro va preso con le pinze.

BILANCIA: si possono dichiarare, finalmente, e inoltre le iniziative favorite. Domani ipotesi di una nuova relazione. Novità sul lavoro.

SCORPIONE: salta un appuntamento d’amore. Dovranno rimandare un accordo lavorativo. Domani perderanno la pazienza. Rabbia sul lavoro.

Le stelle del 9 e 10 aprile secondo le previsioni degli ultimi segni dello zodiaco

E poi gli ultimi segni dello zodiaco analizzati attentamente da Paolo Fox e il suo oroscopo del weekend (e del giorno e domani):

SAGITTARIO: Venere contraria invita alla riflessione. La crisi sul lavoro ha stancato. Domani giornata convincente in amore. C’è del lavoro arretrato.

CAPRICORNO: cielo non brilla in amore. Non è il momento di rimandare sul lavoro. Domani sentimento da stabilizzare. Stelle favorite sul lavoro.

ACQUARIO: giornata ideale per amare. E’ poco redditizio il lavoro. Domani Luna in opposizione. Evitare situazioni ambigue sul lavoro.

PESCI: non tutti i mali verranno per nuocere. Ostacoli da superare. Domani Venere regala stabilità nel rapporto di coppia. Troveranno una soluzione sul lavoro.