Oroscopo weekend Paolo Fox, I Fatti Vostri: stelle e previsioni 9-10 aprile

Le previsioni astrologiche del fine settimana prossimo dei segni dello zodiaco meno fortunati

Rispettata la tradizione del venerdì a I Fatti Vostri con Paolo Fox che oggi ha svelato l’oroscopo del weekend. Vediamo a quali segni ha assegnato il numero minore di stelle (foto in alto).

BILANCIA: in questi giorni tutto è un po’ pensieroso e forse alcuni progetti sono cambiati; domenica giornata migliore dopo alcuni giorni di tensione;

CAPRICORNO: nel lavoro è importante chiarire qualcosa entro i primi giorni di maggio; le giornate di adesso sono un po’ sotto tono;

ARIETE: segno che oggi risente della Luna dissonante, la quale crea piccoli fastidi; per domenica è previsto un recupero;

LEONE: si è forti ora e a breve lo si diventerà ancora di più, ma il momento clou arriverà solo a maggio con Giove che inizierà un trigono potentissimo; domenica giornata baciata da una bella Luna.

Oroscopo di domani e dopodomani del secondo gruppo di segni: come sarà la situazione astrale?

Scopriamo, ora, le previsioni di Paolo Fox di sabato e domenica del secondo gruppo di segni (per le stelle consultare sempre la foto in alto).

SAGITTARIO: la giornata di domenica sarà migliore rispetto a quella di oggi e di domani; ora si aspetta una conferma, l’unico neo è rappresentato da Venere dissonante; domenica giornata positiva;

ACQUARIO: cielo che fa innamorare i nati sotto questo segno, ma porta anche gli altri ad innamorarsi degli Acquario; in amore può capitare qualcosa di buono, le giornate migliori sono quelle di venerdì e di sabato;

TORO: tra oggi e domani si ha qualcosa in più, mentre per domenica è prevista un po’ di fatica; è il momento giusto per dimostrare quanto si è forti;

GEMELLI: segno in recupero, quella di domenica sarà la giornata migliore; in amore ora c’è qualcosa che non va.

Paolo Fox e le stelle degli ultimi segni a I Fatti Vostri: ecco come sarà il weekend 9 e 10 aprile 2022

Infine, ecco le previsioni dello zodiaco dei segni rimanenti.

VERGINE: segno forte che ha dimostrato grande capacità di azione nella prima parte della settimana, ora c’è finalmente un bel recupero; Venere rimane opposta;

SCORPIONE: cielo importante, oggi e domani la Luna fa onore; se si vogliono vivere sensazioni speciali, il weekend sarà perfetto; domenica un po’ di calo arriverà nel pomeriggio;

PESCI: nel fine settimana possono arrivare rivelazioni; in questi giorni si avrà la netta sensazione di essere più forti moralmente;

CANCRO: fortunati i nati sotto questo segno ma anche chi è accanto ai Cancro; nelle prossime 48 ore sarà importante lasciarsi coinvolgere dai sentimenti.