Oroscopo Paolo Fox del giorno e domani: le previsioni dell’11-12 aprile

Scritto da Denis Bocca , il Aprile 11, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo di amore-lavoro-fortuna per il primo gruppo di segni

Inizia una nuova settimana stellare grazie alle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo per eccellenza di Rai2, partendo dai primi quattro segni dello zodiaco:

ARIETE: l’amore è favorevole e il cielo consiglia loro di non lasciarsi andare alla negatività. Lavoro importante. Domani grandi incontri. Buone occasioni sul lavoro.

TORO: anche le storie più durature sono attualmente in crisi. Devono firmare dei contratti. Domani complicazioni eccessive. Soluzioni professionali in vista, finalmente.

GEMELLI: possono accadere molto cose. Devono controllare delle cose sul lavoro. Domani legame che potrà essere rinsaldato. Dubbi sul lavoro.

CANCRO: incontri interessanti e stabilità sul piano professionale. Domani tensioni sentimentali. Tante proposte interessati in arrivo.

Cosa dicono le sue previsioni dello zodiaco per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

E poi i successivi quattro segni dello zodiaco secondo il favore delle stelle dell’11 e 12 aprile:

LEONE: stelle davvero favorevoli per l’amore e poi ci sono dei grandi cambiamenti all’orizzonte. Domani amori importanti. Non devono abusare delle loro forze.

VERGINE: amore all’insegna del nervosismo. Non devono perdere tempo sul lavoro. Domani saranno intransigenti in amore. Successi sul lavoro.

BILANCIA: relazioni che sono un po’ troppo complesse. Devono alleggerire un po’ sul lavoro. Domani tanta stanchezza. Vorrebbero non fare nulla.

SCORPIONE: notizia importante sul lavoro e anche per quanto riguarda la sfera sentimentale. Domani rivelazioni in amore. Potrebbero fare tanto e ottenere poco per quanto riguarda il lavoro.

Paolo Fox svela cosa indicano stelle per lunedì 11 e martedì 12 aprile

E poi gli ultimi segni dello zodiaco analizzati attentamente dall’oroscopo del giorno e domani, non dimenticando che svelerà anche quello della settimana di Pasqua:

SAGITTARIO: l’amore va vissuto alla grande e senza rimpianti. Calma sul piano finanziario. Domani si abbandonano i pensieri negativi. Piccolo problema sul lavoro.

CAPRICORNO: confusione per quanto riguarda l’amore. Decisioni importanti da prendere. Domani tanti problemi in amore. Attenzione sul lavoro.

ACQUARIO: calma e sangue freddo per quanto riguarda l’amore. Stabilità da ritrovare. Domani sarà più facile sul lavoro. Devono tirar fuori i sentimenti.

PESCI: occasione piacevole per l’amore. Periodo che darà una mano sul piano del lavoro. Domani potranno guardarsi attorno. Idee buone sul lavoro.