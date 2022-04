Oroscopo Paolo Fox della settimana di Pasqua: previsioni amore e lavoro

Scritto da Emanuele Fiocca , il Aprile 10, 2022 , in Oroscopo

Le previsioni astrologiche della settimana da oggi a domenica prossima, 17 aprile 2022, dei primi segni

Sta per iniziare la settimana di Pasqua, il cui oroscopo di Paolo Fox lo riprendiamo dalle pagine dell’ultimo numero di DiPiùTV, dove il re delle stelle ha rivelato, come da tradizione, previsioni su single, vita di coppia e professione. Iniziamo dai primi quattro segni zodiacali.

ARIETE: se in amore c’è stata da poco una crisi, ora si entra in una fase di riflessione; nel lavoro qualcosa sta per cambiare, forse è già arrivata una buona notizia;

TORO: Venere riporta tranquillità dopo un mese di marzo in cui l’amore è stato rifiutato; per quanto riguarda il lavoro, invece, le stelle sono incerte al momento;

GEMELLI: per chi è single molte cose non sono chiare in questo periodo e gli eventuali nuovi amori che nascono sono difficili da gestire; nel lavoro, invece, mancano i referenti;

CANCRO: ci sono coppie che devono dimenticare un triste passato, mentre nel campo della professione è il momento giusto per discutere per un nuovo incarico.

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 aprile del secondo gruppo di segni dello zodiaco

Passiamo, ora, alle previsioni settimanali di Paolo Fox di altri quattro segni, utilizzando come fonte sempre la rivista menzionata nel paragrafo precedente.

LEONE: le coppie che sono troppo lontane in questi giorni è bene riducano le distanze, mentre nel lavoro potrebbe arrivare qualcosa di molto importante ma bisogna attendere il mese di maggio;

VERGINE: nella vita di coppia bisogna abbandonare le vecchie polemiche; nel lavoro ora i pianeti portano ad una riflessione profonda;

BILANCIA: bisogna risolvere al più presto eventuali problemi in famiglia; nel lavoro è opportuno trovare un accordo se ci sono state difficoltà;

SCORPIONE: nel lavoro Mercurio provoca qualche incertezza con i soldi; per la vita di coppia, invece, le giornate più conflittuali saranno quelle di inizio settimana.

Paolo Fox e le previsioni zodiacali degli ultimi quattro segni, settimana di Pasqua 2022

Infine, ecco l’oroscopo settimanale dall’11 al 17 aprile dei segni rimanenti.

SAGITTARIO: se si ha attorno una persona molto assillante, è giusto metterla in un angolo; per quanto riguarda il lavoro, invece, quello attuale è un periodo di attesa;

CAPRICORNO: grande fascino in questo periodo per i single, mentre quello del lavoro è un bel cielo se si ha un impegno importante, un evento o un accordo da rinnovare;

ACQUARIO: in amore c’è voglia di fare cose nuove, mentre nel lavoro la seconda parte di aprile sarà il periodo migliore;

PESCI: interessanti novità nella professione; per le coppie, invece, è un periodo di rinascita.