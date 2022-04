Oroscopo Paolo Fox del weekend (8-9 aprile): previsioni amore e lavoro

Paolo Fox, stelle di oggi e domani: l’oroscopo del fine settimana

Si presenta qui l’oroscopo di Paolo Fox dell’8 e 9 aprile secondo le previsioni del giorno e domani, tratte dal suo Stellare, partendo dai primi quattro segni zodiacali:

ARIETE: incontri all’insegna della malizia. Lavoro da tenere sotto controllo. Domani grande fortuna negli incontri sentimentali. Mettere in chiaro la posizione professionale.

TORO: in amore ci sono tensioni. Dovranno passare all’azione sul lavoro. Domani saranno più attraenti. Stato d’animo molto ansioso.

GEMELLI: pensieri negativi che se ne vanno. Non si sentono valutati bene sul lavoro. Domani le soluzioni saranno vicine. Proposte professionali da valutare.

CANCRO: in amore si discute. Periodo che permetterà di guadagnare di più. Domani crisi in atto in amore. Cielo che porta dei cambiamenti.

Cosa succederà nel fine settimana? Le stelle di venerdì 8 e sabato 9 aprile

Sempre stando allo Stellare del nostro astrologo preferito ecco cosa succederà nel fine settimana secondo le sue previsioni di venerdì 8 e sabato 9 aprile:

LEONE: voglia di amare e di lasciare il lavoro. Domani tutto riparte in amore. C’è più concentrazione sul lavoro.

VERGINE: buone idee da sfruttare. Devono darsi da fare sul lavoro. Domani periodo sentimentale di forza. Possono verificare la tenuta di un accordo professionale.

BILANCIA: possono conoscere qualcuno. Possono ottenere il massimo sul lavoro. Domani si potranno dichiarare. Iniziative favorite.

SCORPIONE: in amore ci vuole massima prudenza. Evitare provocazioni sul lavoro. Domani salta un appuntamento. Dovranno rimandare un accordo lavorativo.

Oroscopo del Sagittario-Capricorno-Acquario-Pesci di venerdì e sabato

E poi gli ultimi segni dello zodiaco analizzati attentamente da Paolo Fox e le sue previsioni astrali dell’8-9 aprile:

SAGITTARIO: agire con impulsività non è la cosa migliore. Forte tensione sul lavoro. Domani Venere contraria invita alla riflessione. La crisi sul lavoro ha stancato.

CAPRICORNO: cuori solitari devono darsi da fare. Possono ripartire i progetti importanti. Domani cielo che non brilla. Non è il momento di rimandare sul lavoro.

ACQUARIO: soluzioni per le coppie in crisi. La genialità non manca. Domani giornata ideale per amare. E’ poco redditizio il lavoro.

PESCI: voglia di incontrare persone. Devono farsi valere sul posto di lavoro. Domani non tutti i mali verranno per nuocere. Ostacoli da superare.