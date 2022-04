Oroscopo Paolo Fox fine settimana Pasqua, sabato 16 e domenica 17 aprile

Scritto da Emanuele Fiocca , il Aprile 15, 2022 , in Oroscopo

Le previsioni astrologiche del fine settimana dei primi quattro segni dello zodiaco

Dalle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiùTV, riportiamo di seguito alcune indicazioni sull’oroscopo di Paolo Fox del weekend di Pasqua dei primi segni zodiacali.

ARIETE: nella giornata di sabato bisognerà fare attenzione perchè un accordo rischierà di saltare; le stelle in questo periodo sorridono ai nuovi amori;

TORO: se nella vita di coppia c’è bisogno di parlare, sarà meglio farlo proprio nei giorni del fine settimana; chi ha perso qualcosa sta per riaverlo indietro con gli interessi…

GEMELLI: continua un periodo con il quadro dei sentimenti non proprio convincente; il denaro in questi giorni impensierisce;

CANCRO: situazione amorosa coinvolgete nel weekend; Mercurio favorevole ora permette la nascita di nuovi amori e incontri.

Oroscopo del weekend pasquale di altri quattro segni: ecco cosa dicono le stelle e i pianeti

Vediamo, ora, le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di altri quattro segni, utilizzando come fonte sempre la rivista menzionata nel paragrafo precedente.

LEONE: nella giornata di domenica, ma anche all’inizio della nuova settimana, bisognerà fare attenzione ad eventuali incomprensioni per acquisti;

VERGINE: per le coppie il weekend porterà consigli ma nei giorni successivi potrebbero nascere tensioni;

BILANCIA: per i single nel fine settimana potrebbero riaffiorare tensioni e momenti di forte disagio; le coppie più stabili ora possono fare progetti;

SCORPIONE: domenica la Luna nel segno spingerà i sentimenti veri rendendo gli Scorpione ancora più coinvolgenti.

Paolo Fox e le previsioni zodiacali degli ultimi quattro segni: ecco cosa si dice per Pasqua

Infine, lo zodiaco del fine settimana del 16 e 17 aprile 2022 dei segni rimanenti dice quanto riportato in questo terzo ed ultimo paragrafo (nei giorni scorsi abbiamo inoltre anticipato le previsioni di tutta la settimana).

SAGITTARIO: in questi giorni alcuni sentono una grande voglia di rimettersi in gioco, in vista di Giove e Venere che saranno favorevoli da maggio;

CAPRICORNO: nel fine settimana chi è single potrebbe fare un breve incontro e non si esclude possa nascere una sorta di relazione ‘part-time’;

ACQUARIO: è un periodo in cui l’amore ai single interessa, le storie nate a marzo sono destinate a continuare;

PESCI: soddisfazioni in arrivo, nel lavoro è il momento di parlare se si vuole ottenere qualcosa; subito dopo il weekend sarà il momento giusto per incontrare una persona che conta.