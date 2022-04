Oroscopo settimana: classifica Paolo Fox, previsioni fino al 17 aprile 2022

Le previsioni astrologiche settimanali dall’11 al 17 aprile: i segni più bassi in classifica

Anche oggi non è mancato lo spazio dell’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri con la classifica settimanale, come tutti i lunedì. Di seguito riportiamo lo zodiaco dei primi quattro segni presi in esame, quindi quelli che hanno occupato le posizioni più basse in classifica.

SAGITTARIO, 12° posto: è in arrivo un importante evento planetario ma bisogna aspettare il 10 maggio; tante tensioni ormai dovrebbero essere superate; in estate alcuni progetti prenderanno quota ma ora bisogna attendere;

GEMELLI, 11° posto: presto arriverà una riconferma, in amore però al momento si è molto ostinati; qualcosa ogni tanto fa arrabbiare; dire solo le cose utili!

TORO, 10° posto: c’è un po’ di affaticamento fisico in questo periodo più che altro perchè è tutto sulle spalle dei nati sotto questo segno; entro l’estate sono previste conferme sul lavoro;

PESCI, 9° posto: grande stagione in arrivo, Venere e Giove sono favorevoli; i nati sotto questo segno amano molto essere coccolati; attenzione in queste giornate specie per chi tende a chiudersi a riccio nei confronti degli altri.

Paolo Fox e le previsioni astrali dei segni che occupano la parte centrale della classifica

Scopriamo, ora, la situazione astrologica dei segni che si sono posizionati dall’ottavo al quinto posto della classifica dell’oroscopo settimanale.

CANCRO, 8° posto: i nati sotto questo segno quando si intestardiscono diventano dei veri e propri rebus per gli altri, motivo per il quale è sempre bene offrire soluzioni;

SCORPIONE, 7° posto: segno che privilegia sempre le emozioni e in questo periodo Venere è molto favorevole; ora c’è qualcosa da chiarire riguardante il lavoro; se ci sono richieste da fare, è bene muoversi attorno a giovedì;

LEONE, 6° posto: il cielo da maggio farà volare alti i nati sotto questo segno; darsi da fare, il cielo di questa settimana è molto importante;

VERGINE, 5° posto: periodo di controlli e analisi di ciò che si sta vivendo, ma questa settimana arrivano soluzioni e risposte positive; da due settimane bisogna comunque tenere testa a tutte le provocazioni che arrivano.

Oroscopo della settimana 11-17 aprile dei primi quattro segni in classifica, i più fortunati

Concludiamo con i segni zodiacali che Paolo Fox (che su una nota rivista ha esposto anche gli astri di oggi e domani) ha posizionato dal quarto al primo posto.

BILANCIA, 4° posto: dal 10 maggio cambierà il cielo e potranno cambiare alcune cose a livello sociale; intanto continua una prima parte dell’anno molto positiva;

ACQUARIO, 3° posto: bisogna cercare di non stancarsi, fare sempre la stessa cosa può annoiare;

ARIETE, 2° posto: periodo in cui si è forse un po’ affaticati ma si rimane vincenti; l’unica giornata un po’ storta potrebbe essere quella di venerdì;

CAPRICORNO, 1° posto: bell’oroscopo soprattutto attorno a venerdì, momento giusto per fare una richiesta.