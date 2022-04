Oroscopo Paolo Fox oggi, 12 aprile: le stelle in diretta a I Fatti Vostri

Scritto da Vincenzo Pennisi , il Aprile 12, 2022 , in Oroscopo

Paolo Fox, le stelle di oggi 12 aprile: quali sono i segni meno fortunati?

Oggi il noto astrologo Paolo Fox si è ritagliato il consueto spazio a I fatti vostri, dove ha elencato le stelle riguardante i segni dello zodiaco per oggi 12 aprile. Cosa sarà emerso e soprattutto quali saranno stati i segni meno fortunati? In questo paragrafo andremo a vedere come andranno le cose nelle prossime ore secondo Fox, che ha dato le sue indicazioni nel corso del programma di Rai Due condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi:

GEMELLI: due stelle, c’è una sorta di rallentamento e dal 10 maggio si riprenderà quota. Arriveranno risposte importanti.

TORO: anche per questo segno due stelle. C’è Saturno contro ma certe cose potrebbero sistemarsi molto presto.

VERGINE: si sale e si raggiunge quota tre stelle. Vi ritrovate tra opposte fazioni e dovete cercare di mantenere un equilibrio che oggi appare precario.

CANCRO: tre stelle, in amore siete come una nave che fluttua. Cercate di evitare conflitti in questo periodo.

Oroscopo a I Fatti vostri: i segni di mezzo svelati dal noto astrologo

Proseguendo poi Paolo Fox ha svelato quali sono i segni di mezzo e le relative stelle. Questo dicono gli astri secondo l’astrologo, intervenuto nella sua rubrica a I fatti vostri:

SCORPIONE: tre stelle, siete distratti e qualche noia burocratica vi frena.

SAGITTARIO: anche in questo caso tre stelle. Siete come un cavallo in un recinto e non vedete l’ora che si apra.

ACQUARIO: primo segno con quattro stelle, il cielo sorride ma muoviamo qualcosa. Chi può fare un lavoro creativo è avvantaggiato, altrimenti urge inventarsi qualcosa.

BILANCIA: quattro stelle, periodo giusto per mettere le cose in ordine.

Paolo Fox svela lo zodiaco di martedì: bene l’Ariete

Dopo aver svelato le previsioni dell’oroscopo di domani, Paolo Fox ha spiegato quali sono secondo lui i segni zodiacali con il maggior numero di stelle:

LEONE: quattro stelle, buon periodo per chi vuole avere dei figli.

PESCI: oggi siete particolarmente intuitivi, periodo soddisfacente e anche in questo caso da maggio si vola.

CAPRICORNO: cinque stelle, se qualcuno vi deve soldi o risposte chiedetele.

ARIETE: magari non siete stati tanto bene nei prossimi giorni, allontanarvi da persone che vi fanno innervosire non è sbagliato. Grande cielo in vista di un futuro imminente. Cinque stelle.