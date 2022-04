Paolo Fox, previsioni del giorno e domani: l’oroscopo del 12-13 aprile

Scritto da Denis Bocca , il Aprile 12, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo dei primi quattro segni dello zodiaco (Ariete-Toro-Gemelli-Cancro)

Ecco qui l’oroscopo di Paolo Fox per quanto riguarda le sue previsioni astrali dei primi quattro segni. Per chi si prospetta una giornata fortunata? Scopriamolo:

ARIETE: grandi incontri. Buone occasioni sul lavoro. Domani rapporti validi. Occasioni professionali incredibili.

TORO: complicazioni eccessive. Soluzioni professionali in vista. Domani giornata utile per chiarire un problema di cuore. Tanta fatica sul lavoro.

GEMELLI: legame che potrà essere rinsaldato. Dubbi sul lavoro. Domani il lavoro potrebbe rovinare un rapporto sentimentale. Niente negatività sul lavoro.

CANCRO: tensioni. Proposte interessati in arrivo. Domani grandi decisioni d’amore. All’improvviso nasceranno nuove collaborazioni di lavoro.

Paolo Fox svela cosa dicono le stelle per la giornata di oggi e domani

Per oggi e domani (12-13 aprile) le previsioni parlano chiaro: l’amore risulta sempre più importante e il consiglio è quello di non stancarsi troppo della sfera professionale:

LEONE: amori importanti. Non devono abusare delle loro forze. Domani le storie d’amore saranno importanti. E’ il momento di agire anche sul piano professionale.

VERGINE: saranno intransigenti in amore. Successi sul lavoro. Domani Venere e Giove contro. I propositi vanno maturati assolutamente.

BILANCIA: tanta stanchezza. Vorrebbero non fare nulla. Domani non varrà la pena di arrabbiarsi. Tira e molla sul lavoro.

SCORPIONE: rivelazioni in amore. Potrebbero fare tanto e ottenere poco. Domani da sfruttare bene in amore. Non devono perdere tempo sul lavoro, dice l’astrologo.

Le previsioni dell’astrologo di Rai2 parlano chiaro: cosa succederà il 12 e 13 aprile

Ma cosa succederà agli ultimi segni dello zodiaco secondo l’oroscopo del giorno e domani dell’astrologo per eccellenza? Non bisogna far altro che continuare a leggere:

SAGITTARIO: si abbandonano i pensieri negativi. Piccolo problema sul lavoro. Domani possono fare nuovi incontri sentimentali. Conviene vigilare sul lavoro in maniera piuttosto attenta.

CAPRICORNO: tanti problemi in amore. Attenzione sul lavoro. Domani è il periodo giusto per farsi avanti. Voglia di ricominciare con l’amore.

ACQUARIO: sarà più facile sul lavoro. Devono tirar fuori i sentimenti. Domani attenzione agli incontri. Non hanno tempo da dedicare al piacere, purtroppo.

PESCI: potranno guardarsi attorno. Idee buone sul lavoro. Domani Luna in opposizione. Guadagnerai prestigio sul lavoro.