Oroscopo Paolo Fox oggi a I fatti vostri: le stelle di mercoledì 13 aprile

I Fatti vostri, il noto astrologo svela le stelle di oggi

Anche oggi il noto astrologo Paolo Fox si è ritagliato il solito spazio nella rubrica a I fatti vostri, dove ha elencato le stelle riguardante i segni dello zodiaco per oggi mercoledì 13 aprile. Cosa sarà cambiato rispetto a ieri e soprattutto quali saranno stati i segni con il minor numero di stelle ricevute? In questo paragrafo andremo a scoprire come andranno le cose nelle prossime ore secondo l’esperto, che ha dato le sue indicazioni nel corso del programma di Rai Due condotto dalla ormai consolidata coppia formata da Salvo Sottile e Anna Falchi:

SAGITTARIO: due stelle, il rischio è quello di farvi coinvolgere in situazioni toste. Avete tanti progetti in mente, da maggio molto si rinnova.

GEMELLI: anche per questo segno due stelle. Siete quelli che non si fermano mai, questa notte cercate di dormire e non pensare.

LEONE: tre stelle ma da maggio saranno mesi di fuoco, preparatevi.

PESCI: siete persone speciali, quando vi date e amate, potrebbero nascere dei discorsi. Tre stelle.

Oroscopo di Paolo Fox, quali sono i segni di mezzo in queste ore? Le risposte

Dopo le interessanti stelle svelate ieri, l’Oroscopo di Paolo Fox anche oggi non si è smentito con vari cambiamenti. Ecco come andranno le cose per gli altri segni dello zodiaco secondo l’esperto di astri:

CANCRO: tre stelle, Venere vi aiuta a relazionarvi agli altri. In amore comandate voi, se volete creare caos potete farlo. Forse per voi sarà una Pasqua con i vostri cari.

SCORPIONE: anche qui le stelle sono tre, state facendo progetti per il futuro che non sono ben definiti.

ARIETE: si sale fino a raggiungere quattro stelle, da maggio le cose andranno molto bene. Sarà come prendere la guida di una macchina veloce che dovrete gestire nel migliore dei modi.

ACQUARIO: avete tante idee nuove, quattro stelle. Datevi da fare e avrete di più.

I segni dello zodiaco più fortunati di oggi: ecco chi ha ricevuto cinque stelle

In conclusione ecco quali sono i segni più fortunati e con il maggior numero di stelle ricevute nella rubrica de I fatti vostri:

VERGINE: presto sarete rassicurati, questo mese di aprile porta tensione. Quattro stelle.

TORO: settimana iniziata male ma ora tornate al trotto. Quattro stelle.

CAPRICORNO: cinque stelle, imponetevi se avete bisogno di risposte.

BILANCIA: secondo segno con cinque stelle, dovete munirvi di pazienza, nei prossimi mesi svilupperete le idee che avete avuto in mente in questi mesi.