Oroscopo Simon & the stars: previsioni 18-24 aprile a Citofonare Rai2

Le previsioni dell’astrologo a Citofonare Rai2: cosa accadrà?

Solito appuntamento con l’oroscopo Simon & the stars a Citofonare Rai2. Anche nel giorno di Pasqua il noto astrologo, ospitato da Simona Ventura e la ritornante Paola Perego, ha diviso i segni zodiacali in 3 categorie in base all’andamento del periodo: quelli poco fortunati (ai quali ha assegnato 1 cornetto rosso), quelli mediamente fortunati (con 3 cornetti rossi) e quelli molto fortunati (con i consueti 5 cornetti rossi). Vediamo, in questo paragrafo, le previsioni che oggi l’esperto di astri ha svelato per la nuova settimana (da lunedì 18 a domenica 24 aprile), iniziando dai primi quattro segni, quelli con 1 cornetto.

SAGITTARIO: state brancolando in un labirinto con delle prospettive un po’ confuse. Tante cose belle in arrivo ma serve organizzazione.

GEMELLI: attenzione a non caricarvi di troppe cose, rischio disattenzione dietro l’angolo. Da metà maggio aumenteranno i cornetti e può arrivare una svolta vera e propria.

VERGINE: arrivate stanchi, mollare un po’ può rappresentare la vostra rinascita. In famiglia non siate sempre i primi ad alzare la mano per occuparvi di tutto.

ACQUARIO: avete tante responsabilità che vi fanno sentire un po’ bersagliati. Utile tagliare un po’ di rami secchi in questo periodo.

Oroscopo Simon & the stars, la previsioni dei segni di mezzo

Passiamo adesso a vedere le previsioni settimanali dell’oroscopo dall’18 al 24 aprile 2022 rivelate da Simon a Citofonare Rai2. L’esperto di astri ha svelato il secondo gruppo di segni, quelli rappresentati da 3 cornetti. In questa zona di ‘classifica’ troviamo varie novità rispetto allo zodiaco della scorsa settimana:

LEONE: ci sono state delle battaglie e delle tensioni di recente, parte la ripresa ma va messo da parte l’orgoglio.

BILANCIA: siete meno accomodanti che mai in questo periodo.

ARIETE: si mettono a punto gli ultimi ritocchi. E’ l’inizio di un ciclo molto importante per il segno.

CAPRICORNO: dall’uovo di Pasqua esce una corona regale, ci sono delle occasioni in arrivo dalla fine del mese e dalla metà di maggio.

Citofonare Rai2, i segni più fortunati della settimana

In conclusione poi Simon ha svelato i segni più fortunati per la settimana in partenza da domani.

SCORPIONE: siete bloccati nelle scelte nuove da fare, il cielo ora diventerà quello giusto e liberatevi delle ostilità.

PESCI: dall’uovo di Pasqua esce un anello, periodo importante e magari potrete arrivare all’altare.

TORO: avete terreno fertile davanti, miglior momento per seminare nuovi progetti che da maggio inizieranno a germogliare.

CANCRO: il cielo diventa bellissimo, sale l’asticella e avrete la possibilità di avere una importante consacrazione nel lavoro. Corno d’oro della settimana.