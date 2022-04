Verissimo e lo scontro con il competitor: Toffanin tallonata dalla Fialdini

Gli ascolti di Verissimo premiano Canale5 ma di poco: Francesca Fialdini soddisfatta

Ultima sfida per Silvia Toffanin e Francesca Fialdini che, ancora una volta, ieri pomeriggio si sono sfidate a suon di ospiti e informazione. Da domenica prossima, però, Verissimo si ferma e proseguirà soltanto con l’appuntamento del sabato. Vediamo dunque com’è andato l’ultimo confronto tra Verissimo su Canale5 e Da noi a ruota libera su Rai1. A seguire Silvia Toffanin sono stati nella prima parte, chiamata Pre Show, in onda dalle 16:27 alle 16:53, 1.632.000 milioni di telespettatori pari al 12.2% di share. Nella seconda parte, invece, in onda dalle 16:53 alle 17:48, Verissimo è stato seguito da 2.128.000 milioni di telespettatori, pari al 16.3% di share. Infine nell’ultima parte, chiamata Giri di Valzer, in onda dalle 17:53 alle 18:39, il programma è stato la scelta di 2.151.000 milioni di telespettatori, pari al 15% di share. Invece Da noi a ruota libera, andato in onda subito dopo Domenica In, è stato seguito da 2.001.000 milioni di telespettatori, pari al 14.3% di share.

Silvia Toffanin tra guerra in Ucraina, arte e amore: gli ospiti della puntata

Per la puntata di Verissimo del 10 aprile 2022, l’ultima degli appuntamenti domenicali, Silvia Toffanin ha schierato un parterre di ospiti importanti. Per la prima volta in studio c’è stato Roberto Bolle, étoile del Teatro alla Scala di Milano e ballerino di fama internazionale. Una lunga intervista all’insegna dell’arte e della danza. Un lungo spazio, poi, è stato riservato alla guerra in Ucraina che sta sconvolgendo il mondo intero. A parlare è stata l’attrice Anna Safroncik, che ha portato in studio il suo papà Eugenio che è riuscito a fuggire da Kiev nei giorni scorsi. Ad intervenire è stato poi Al Bano, tremante dal dolore, che sta ospitando alcuni profughi ucraini. Non è mancata poi la leggerezza, con la simpatia di Stefano De Martino che ha parlato di Belen, e l’amore con la coppia Federica Pellegrini e Matteo Giunta.

Da noi a ruota libera tra fiction e musica

Per quanto riguarda, invece, Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini ha ospitato due importanti volti musicali del panorama italiano. Ovvero Orietta Berti e Samuele Bersani. Spazio poi al settore fiction con l’attore di Malik Soprani, Miguel Gobbo Diaz, che dà anticipazioni su Nero a metà e Livio Kone, che ieri sera ha saluto con il suo Daniele Peirò la fiction Noi.