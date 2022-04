Ospiti di Francesca Fialdini dell’1 maggio: anticipazioni Da noi a ruota libera

Da noi a ruota libera, ospiti della puntata del 1° maggio: tutti i protagonisti

Subito dopo la Domenica In di Mara Venier andrà in onda una nuova puntata del talk domenicale di Rai1 condotto dalla conduttrice toscana ed anche nella puntata dell’1 maggio, Francesca Fialdini avrà molti ospiti. Innanzitutto ci sarà

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO….

Francesca Fialdini, ospiti della prossima puntata: ricco parterre per il talk di Rai1

E l’elenco degli ospiti di Da noi a ruota libera dell’1 maggio è ancora lungo e vede anche altri personaggi noti e amati dal pubblico che si racconteranno alla conduttrice toscana tra vita privata e professionale raccontando anche aneddoti e retroscena. Ed agli ospiti noti, poi, si aggiungono anche le storie di gente comune che si è particolarmente contraddistinta.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO…

Anticipazioni sulla puntata dell’1 maggio del talk di Rai1: protagonisti e argomenti

Tutto è pronto allora per la puntata del 1° maggio di Da noi a ruota libera in cui la conduttrice toscana con le sue interviste garbate ed eleganti intratterrà i tanti telespettatori di Rai1 che ogni domenica la seguono numerosi. La scorsa volta Francesca Fialdini ha lanciato una stoccata ad alcuni ospiti. È un momento d’oro questo per la conduttrice toscana che si appresta a concludere questa stagione televisiva con ben due programmi, diversi tra loro, che l’hanno riempita di soddisfazioni. Infatti in seconda serata su Rai3 molto apprezzato è stato il programma Fame d’amore, incentrato sulle storie di ragazzi con disturbi alimentari.