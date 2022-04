Paola Caruso aggredisce Mila Suarez: Barbara d’Urso non la perdona!

La pupa e il secchione, Paola Caruso ha aggredito un’altra pupa: caos in villa

E’ appena terminata questa nuova puntata di Pomeriggio 5. E sul finire della trasmissione Barbara d’Urso ha rivelato che stanotte nel suo reality due pupe sono venute alle mani. Per tale ragione stasera verranno presi seri provvedimenti. Per far capire un attimo cos’è successo ha mandato in onda una clip in cui l’ex Bonas di Paolo Bonolis ha ammesso di aver aggredito Mila Suarez dopo una sua provocazione:

“Mi ha provocato tutto il tempo…Mi ha detto qualunque cosa…Mi ha dato della manipolatrice e ha detto che strumentalizzerei mio figlio…”

A quel punto la pupa ha perso completamente la testa e ha messo le mani addosso alla rivale. Tuttavia la concorrente del reality di Italia 1 ha comunque precisato di aver capito l’errore commesso: “Mi sento mortificata ed umiliata…Comunque non si deve mai perdere il controllo…”

Barbara d’Urso non ha pietà della pupa: “Ha reagito in modo violento e non è giustificabile”

Una volta finita questa clip la popolare conduttrice di Pomeriggio Cinque ha poi tenuto a chiarire che le due concorrenti de La pupa e il secchione stanno bene, almeno da un punto di vista fisico. In questa occasione ha anche condannato l’episodio esecrabile, che ha portato ad un provvedimento disciplinare per una di loro (con tutta probabilità Paola Caruso):

“Io posso impazzire a casa mia se qualcuno osa toccare mio figlio, ma in una trasmissione Tv non si può reagire alzando le mani…”

Anticipazioni La pupa e il secchione: “Clima rovente in villa” dice la conduttrice

Successivamente Barbara d’Urso ha rivelato che questo episodio ha guastato un po’ il clima guascone venutosi a creare nella villa del reality show di Italia 1:

“Prima c’era anche un clima armonico…Adesso c’è un clima molto pesante all’interno della villa…c’è sicuramente grande nervosismo…E quindi stasera dovrò gestire il tutto…”

Ha poi confessato che anche Mila Suarez e Paola Caruso sono ancora molto agitate, nonostante il litigio sia avvenuto diverse ore fa. Ovviamente di tutto ciò se ne parlerà stasera in puntata. Come reagiranno le dirette interessate? Chissà, intanto è sicuro che la puntata di stasera sarà imperdibile.