Paola Caruso e lo schiaffo a Mila Suarez, ora l’affondo: “Brutto momento di tv”

La pupa e il secchione: Paola Caruso criticata dal popolare giornalista

Sull’ultimo numero del magazine Nuovo una lettrice ha voluto scrivere una lunga email a Maurizio Costanzo, il quale ha una sua rubrica Televisiva, in cui ha dichiarato di credere che tutte le critiche piovute sul reality show condotto da Barbara d’Urso dopo l’aggressione della popolare pupa ai danni di Mila Suarez siano state un po’ troppo esagerate: “Mi paiono eccessivi i perbenismi di chi grida allo scandalo…” Tuttavia non la pensa assolutamente così il giornalista, che non ha fatto mistero di credere che questo sia stato assolutamente un brutto momento di Tv:

“Non è stato un bel momento di Televisione penso che abbia fatto bene la conduttrice a prendere provvedimenti….”

Maurizio Costanzo lo ha ammesso: “L’espulsione della pupa dal reality serve a far capire che chi sbaglia paga”

Il giornalista, sempre in questo suo intervento sull’ultimo numero del settimanale Nuovo, ha anche dichiarato di credere che Barbara d’Urso abbia assolutamente fatto bene ad espellere Paola Caruso da La pupa e il secchione show perchè in questo modo ha dato una lezione anche al pubblico a casa facendo capire che determinate azioni non devono mai e poi mai essere tollerate in nessun ambito:

“La sua espulsione serve a far capire che chi sbaglia paga e, soprattutto, che certi comportamenti sono inaccettabili…”

Insomma secondo il giornalista pare davvero non ci siano giustificazioni per la ex pupa, la quale è stata squalificata dopo aver aggredito Mila Suarez.

Paola Caruso ha aggredito Mila Suarez nel reality di Barbara d’Urso: l’opinione del giornalista

Successivamente Maurizio Costanzo sull’ultimo numero del magazine Nuovo ha dichiarato che comunque siano andate le cose il gesto della concorrente squalificata da La pupa e il secchione non sia affatto di poco conto, nonostante magari le provocazioni subìte dalla sua rivale:

“Non si tratta di essere perbenisti…Qui il punto è che una persona ne ha aggredita un’altra durante un programma Tv…Non mi pare che sia un gesto di poco conto, anzi…”

Si ricorda che domani sera andrà in onda la semifinale dello show di Barbara d’Urso, che in base alle anticipazioni pare che i colpi di scena abbonderanno.