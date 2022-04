Paolo Fox oroscopo del giorno, I Fatti Vostri: previsioni e stelle weekend

Le previsioni zodiacali svelate oggi a I Fatti Vostri con le stelle del fine settimana di Pasqua

Ultimo appuntamento della settimana oggi, venerdì 15 aprile 2022, con l’oroscopo di Paolo Fox, che nel programma del mezzogiorno di Rai2 ha assegnato, come da tradizione, da due a cinque stelle a ciascun segno, in base alla situazione astrologica da qui a domenica, giorno di Pasqua. Vediamo, in questo paragrafo, i primi quattro segni, mentre nel secondo e nel terzo scopriamo alcune indicazioni astrali sui rimanenti otto segni (per le stelle consultare la foto in alto).

ARIETE: è bene concedersi un bel weekend, la Luna purtroppo ritarda alcune questioni fino a domani ma domenica le cose andranno molto meglio;

VERGINE: le giornate di festa non piacciono tantissimo ai nati sotto questo segno, la Pasqua comunque sarà protetta; cercare di programmare qualcosa di bello;

CANCRO: la Luna sta per tornare attiva e da domenica è previsto un grande recupero per i nati sotto questo segno zodiacale;

TORO: cercare di vivere la Pasqua in maniera allegra, magari provando a stare fuori dal solito ambiente.

Paolo Fox e le previsioni del weekend pasquale di altri quattro segni dello zodiaco

Vediamo, ora, cosa ha previsto l’astrologo con il suo oroscopo del fine settimana in riferimento al secondo gruppo di segni (per sapere il numero di stelle di ognuno, consultare sempre la foto in alto).

CAPRICORNO: il weekend potrebbe essere interessante per rimuginare su cosa è stato fatto in settimana e pensare a progetti futuri; oggi e domani Luna storta;

BILANCIA: finalmente in tanti hanno capito l’importanza della famiglia e dell’amore, ora qualcuno potrebbe sentire il bisogno di avere a fianco una persona cara;

LEONE: il fine settimana si annuncia valido, le giornate migliori sono quelle di oggi e di domani; domenica cercare di circondarsi di persone carine;

PESCI: a volte il nemico numero uno della serenità siamo noi stessi; Pasqua interessante, domenica previsti incontri positivi.

Oroscopo del fine settimana 16-17 aprile 2022 degli ultimi quattro segni zodiacali

Infine, ecco le previsioni di Paolo Fox dei segni rimanenti.

GEMELLI: grandi novità da maggio in poi che daranno la possibilità di fare il bello e il cattivo tempo;

ACQUARIO: la Pasqua quest’anno riserva una grande rivoluzione;

SCORPIONE: Luna molto bella nei giorni di Pasqua, che aumenta il desiderio di amare;

SAGITTARIO: settimana di cancellazione di emozioni negative, ora bisogna ricostruire…