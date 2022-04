Paolo Fox, oroscopo oggi I Fatti Vostri: previsioni e stelle del 14 aprile

Scritto da Emanuele Fiocca , il Aprile 14, 2022 , in Oroscopo

Le previsioni astrali di oggi, giovedì 14 aprile 2022, dei primi quattro segni zodiacali

Ancora un appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox nella puntata de I Fatti Vostri che Salvo Sottile e Anna Falchi hanno condotto oggi a mezzogiorno su Rai2. Ecco le indicazioni che il re degli astri ha dato per tutti i segni, iniziando dai primi quattro (come da tradizione ha assegnato da tre a cinque stelle a ciascun segno dello zodiaco: consultare, a questo proposito, la foto in alto).

SAGITTARIO: segno che oggi è un po’ smarrito, bisogna cercare di non perdere la bussola in amore…

PESCI: oggi si è più sensibili del solito, questo segno già di suo si commuove facilmente; cercare di limitarsi nel dispiacere che si prova per gli altri, serve recuperare forza soprattutto oggi con la Luna non molto favorevole;

GEMELLI: cielo positivo che porta novità e firme di accordi, ma in questo momento ci si sente un po’ stanchi; oggi evitare di prendersela per tutto, lasciarsi scivolare le cose addosso;

TORO: continuano gli alti e i bassi, ci sono giorni in cui ci si sente più forti e altri meno; presto sarà meglio battere i pugni sul tavolo per il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni e le stelle di oggi di altri quattro segni

Vediamo, ora, lo zodiaco del 14 aprile del secondo gruppo di segni, sempre tratto dalla diretta di oggi del programma del mezzogiorno di Rai2.

ARIETE: è ora di iniziare a programmare un bel futuro ma facendolo con saggezza, perchè lanciarsi a capofitto in qualunque situazione sarebbe un rischio;

ACQUARIO: cielo che dà molto quello di questi giorni, ma che chiede anche tanto, come ordine e disciplina;

VERGINE: la settimana è iniziata male a livello fisico, c’è stato un po’ di stress, ma ora finalmente si recupera; è bene far passare aprile senza giungere subito a conclusioni;

LEONE: torna una grande grinta e voglia di fare e di amare; il mese di maggio porterà tanta fortuna ma ci sono già belle indicazioni da parte delle stelle.

L’oroscopo di oggi con le stelle degli ultimi segni dello zodiaco

Per concludere, ecco le previsioni di Paolo Fox (che ha già anticipato anche quelle di domani) dei segni rimanenti.

CAPRICORNO: è bene essere determinati in tutto e seguire sempre questa regola;

BILANCIA: segno che si deve affermare oggi, ma deve anche fermare una tensione nata da poco;

CANCRO: finalmente una buona giornata quella di oggi, in attesa di una Pasqua vincente; emozioni a livello sentimentale nei prossimi giorni;

SCORPIONE: Luna in aspetto buono e Venere interessante oggi.