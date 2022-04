Oroscopo Paolo Fox del giorno e domani: le previsioni del 14-15 aprile

Scritto da Denis Bocca , il Aprile 14, 2022 , in Oroscopo

Previsioni dei primi quattro segni: a svelarle è l’astrologo Paolo Fox

Proprio l’astrologo Paolo Fox ha svelato cosa succederà ai primi quattro segni dello zodiaco (tutto tratto dal suo Stellare):

ARIETE: amore favorito. Bene anche il lavoro. Domani devono avvicinarsi alle persone giuste. La situazione professionale sta migliorando.

TORO: sono un po’ depressi. Si potrebbero arrabbiarsi con qualcuno. Domani evitare le complicazioni. Troppa mole di lavoro in questo periodo così delicato.

GEMELLI: complicità con il partner. Lavoro non facile da gestire. Domani favorite le avventure occasionali. Transizione difficile sul lavoro, purtroppo.

CANCRO: possono conquistare qualcuno. Bene la sfera professionale Domani ci saranno dei cambiamenti. Potrebbero ricominciare tutto altrove in un nuovo luogo di lavoro.

Oroscopo di oggi e domani: amore-lavoro-fortuna per i successivi quattro segni

Si prosegue poi con l’oroscopo del giorno e domani per gli altri quattro segni. L’amore sarà favorito dalle stelle? Oppure il lavoro non brillerà in questi giorni?

LEONE: chiarezza e forza mentale. Scelta importante da fare. Domani grande voglia di fare l’amore. Novità sul lavoro.

VERGINE: tanti problemi da risolvere. Intolleranza sul lavoro. Domani tensione sentimentale e anche professionale. Sono molto nervosi.

BILANCIA: problemi di coppia. Non vogliono impegnarsi sul lavoro. Domani incomprensioni con il partner. Arriveranno delle buone risposte sul lavoro.

SCORPIONE: conoscenze valide. Attenzione ai conflitti. Domani saranno molto stanchi. Il lavoro li opprime e vorrebbero liberarsene al più presto.

I segni più fortunati sono proprio loro: cosa dicono le stelle del 14 e 15 aprile

Infine le previsioni del 14-15 aprile hanno parlato chiaro agli ultimi quattro segni dello zodiaco: il cielo potrebbe non essere così positivo per la sfera sentimentale:

SAGITTARIO: non c’è un buon cielo per l’amore. Occasioni di lavoro in arrivo. Domani opportunità sul lavoro. Sono cambiati molto dal punto di vista amoroso.

CAPRICORNO: nuovi incontri da preparare. Ottime prospettive per il lavoro. Domani rapporto da mettere in discussione. Meglio rimandare un esame.

ACQUARIO: dispute sentimentali. Nuove strategie da attuare sul lavoro. Domani attenzione ai single. Maggiori possibilità professionali.

PESCI: non devono entusiasmarsi troppo. Evoluzioni interessanti in campo professionale. Domani grandi idee da mettere in atto al più presto. Intuizioni ottime sul lavoro.