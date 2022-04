Passione a L’Isola dei famosi, un altro bacio tra Estefania e Roger! FOTO

Roger Balduino e Estefania Bernal si scambiano un nuovo bacio: è successo nella nuova puntata

Ormai non c’è più alcun dubbio, a L’Isola dei Famosi 2022 è scoppiato l’amore tra due concorrenti. Si tratta di Roger Balduino e Estefania Bernal, che nella nuova puntata sono stati messi in difficoltà da Ilary Blasi per riuscire a diventare una coppia di gioco. Dopo aver superato una dura prova, i due naufraghi si sono sdraiati sul letto in cui potranno trascorrere la notte sino a lunedì prossimo, e non si è fatto attendere un nuovo bacio appassionato in diretta su Canale 5.



La coppia nata a L’Isola dei Famosi mette a disagio Alvin: “Mi sento un po’ in imbarazzo”

Estefania e Roger due protagonisti del reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza, hanno dimostrato ancora una volta di essere molto complici. In particolare per poter continuare questa avventura in coppia hanno affrontato una prova, che sono riusciti a superare alla grande. Per iniziare Ilary Blasi che di recente rimasta sotto choc per un gesto fatto da entrambi, si è rivolta agli stessi affermando: “C’è un lettone, è una sorpresa, potrebbe essere vostro, tra poco potreste diventare una coppia di gioco, come voi desiderate, vi da la possibilità di dormire proprio su quel letto, una specie di luna di miele, manco Uomini e Donne fa questa cosa!”. L’inviato Alvin non appena i due naufraghi hanno provato il letto, ha affermato: “Hanno accettato la sfida, è già molto caldo sappiatelo”. Ilary a questo punto ha fatto sapere ai due modelli quali sarebbero state le conseguenze qualora non avessero superato la prova: “Lo sapete che c’è sempre un ma, vogliamo mettere in crisi anche loro, per diventare una nuova coppia dovrete affrontare una prova, in caso di sconfitta dovrete rinunciare a tutto questo, se non supererete non solo resterete separati, ma anche un voto alle nomination di questa sera”. Dopo che il 30enne e la modella argentina hanno festeggiato la loro vittoria dandosi un bacio, Alvin non ha nascosto il suo disagio: “Mi sento un po’ in imbarazzo”.

Vladimir Luxuria provoca il modello brasiliano: “Tua mamma vuole diventare nonna”

Quando è stato il momento di fare le nomination, Ilary Blasi ha domandato a Roger e alla modella argentina se sono contenti di fare questo reality in coppia, dopo essere stati messi di fronte a una tentazione irrinunciabile. Il 30enne ha esternato tutta la sua felicità: “Finalmente!”. L’opinionista Vladimir Luxuria ha approfittato dell’occasione per provocare il naufrago con queste parole: “Ha detto tua mamma che non vede l’ora di diventare nonna”. La risposta del naufrago brasiliano è stata: “Ancora è presto!”.