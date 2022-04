Pechino Express, Costantino rompe il silenzio sul suo sostituto: “Sarà spietato”

Costantino Della Gherardesca sostituito alla conduzione del reality di Sky: “Enzo Miccio sarà spietato”

Questa sera su Sky andrà in onda la 4^ puntata di Pechino Express storico adventure game incentrato su un viaggio, in ogni edizione in posti diversi, di vari tappe delle coppie di viaggiatori. Al timone sia nelle edizioni su Rai2 che in quella su Sky c’è sempre Costantino ma nella puntata di questa sera ci sarà un colpo di scena, sarà sostituito da un ex concorrente ed esperto di stile. Ed il conduttore del reality ha rotto il silenzio sull’addio dopo giorni di silenzio confermando con una Instagram stories il cambio del timone:

“Più spietato che mai stasera Enzo Miccio molto probabilmente conquisterà l’Uzbekistan”.

Le coppia di viaggiatori sopravvissute alle scorse eliminazioni, infatti, salutata la Turchia approderanno in altro stato Medio Orientale ma ad attenderli alla fine della tappa ci sarà un nuovo conduttore.

Pechino Express 9, il conduttore lascerà il testimone al sostituto: cos’è successo e come sta ora

Costantino Della Gherardesca sarà sostituito da Enzo Miccio alla conduzione dell’adventure game di Sky ed il motivo è presto detto. In una scorsa puntata nel reality sono state mescolate le carte, lo stilista e lo zio di Barù hanno formato una nuova coppia di viaggiatori, le #Lepri ed alla conduzione è approdato Max Giusti. Tuttavia durante il viaggio e le varie missioni purtroppo Della Gherardesca è caduto due volte infortunandosi al braccio, stoico è ritornato al suo posto fino a cedere, però, il timone. Non sono chiari ulteriori dettagli sulla sua salute ne su come stia adesso anche se, da come appare sui social sembra che non si tratti di nulla di grave.

Anticipazioni Pechino Express 9: quali sono le 7 coppie rimaste ancora in gara

Si è già giunti nel vivo dell’adeventure game targato Sky e delle 10 coppie iniziali in gara ne sono rimaste solo 7. Dopo l’eliminazione, nell’ordine di uscita, delle #TikToker Anna Ciati e Giulia Paglianiti, degli #Atletici Alex Schwazer e Bruno Fabbri e di #Padreefiglio Ciro e Giovambattista Ferrara. In gara a Pechino Express 2022 sono rimaste le coppie i #Pazzeschi Victoria Cabello e Paride Vitale, #Madreefiglia Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, i #Fidanzatini Rita Rusic e Cristiano Di Luzio, gli #Sciacalli Fru e Aurora Leone, le #Italia-Brasile Nikita Pelizon e Helena Prestes, gli #Scienziati Barbascura X e Andrea Boscherini ed infine gli #Indipendenti Bugo e Cristian Dondi.