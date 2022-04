Pechino Express, grossi problemi per Costantino: Sky prende una decisione choc

Costantino Della Gherardesca si infortuna: arriva per lui lo stop a Pechino Express

Brutta disavventura per Costantino Della Gherardesca a Pechino Express. Cos’è successo? Come riportato dal portale televisivo DavideMaggio.it purtroppo durante le registrazioni di questa nuova edizione del reality adventure Costantino si è fatto male. Non è dato sapere l’entità dell’infortunio e cos’è successo esattamente, ma tanto è bastato per impedirgli di continuare a presentare Pechino Express su Sky dovendo cedere lo ‘scettro’ ad un’altra persona:

“Si è infortunato durante le registrazioni…infortunio che gli ha impedito di assolvere il suo ruolo nell’adventure – game di Sky Uno, ed è stato quindi ‘costretto’ a cedere il passo ad un altro timoniere…”

Enzo Miccio al posto di Costantino Della Gherardesca a Pechino Express: la decisione di Sky

Ovviamente in tanti si staranno chiedendo chi sarà a sostituire Costantino Della Gherardesca a Pechino Express. E’ stato Dagospia.it a rivelarlo in anteprima: sarà Enzo Miccio a sostituire Costantino a Pechino Express. Forse non tutti se lo ricorderanno, ma il popolare stylist e volto di Real Time ha partecipato alla scorsa edizione del reality game, arrivando fino alla finalissima. In coppia con lui c’era Carolina Gianuzzi. Quest’ultimo come se la caverà alla conduzione del reality game di Sky Uno, nelle cui puntate fin qui andate in onda i colpi di scena non sono certo mancati?

Anticipazioni Pechino Express: quando arriva Enzo Miccio?

Il portale DavideMaggio.it ha poi dichiarato che al momento non è ancora dato sapere quando Enzo Miccio sostituirà Costantino Della Gherardesca a Pechino Express. Non resta quindi che continuare a seguire il reality adventure su Sky Uno per scoprirlo. Si segnala inoltre che nella prossima puntata di Pechino Express in onda domani sera sulla Pay tv satellitare i concorrenti arriveranno in Uzbekistan dopo aver superato mille sfide in Turchia.