Pinuccia messa in imbarazzo da un cavaliere: scoppia il caos a Uomini e Donne

Uomini e Donne, il cavaliere Bruno fa una rivelazione choc sulla dama: “Porta la dentiera”

E’ terminata anche quest’ultima puntata del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. E come al solito le polemiche non sono certo mancate. Cos’è successo stavolta? In pratica il cavaliere ha puntato il dito contro Pinuccia, asserendo di non volerci mai più uscire insieme perchè a cena si è tolta la dentiera per mangiare. Un gesto questo che l’ha ritenuto decisamente fuori luogo ed ineducato:

“Incominciamo a mangiare e si toglie la dentiera davanti a tutti…Ma stiamo scherzando? E’ una cosa vergognosa! Me l’ha fatto diverse volte?”

Pinuccia si difende a Uomini e Donne: interviene Maria De Filippi

Ovviamente la popolare dama, dopo essere rimasta spiazzata dalla rivelazione imbarazzante del cavaliere Bruno, si è subito difesa, asserendo di credere non abbia fatto niente di male. A quel punto ha preso la parola anche la conduttrice del dating show quotidiano di Canale 5 per cercare di spezzare una lancia in favore della dama:

“Forse è capitato…Mica uno lo fa a posta…E forse è capitato…Magari le è andato di traverso del cibo…Che ne so io?”

Tuttavia il cavaliere è rimasto fermo sulle sue posizioni, asserendo che la signora avrebbe dovuto comportarsi in maniera differente: “Mi ha dato fastidio…Incominciamo a mangiare e levi la dentiera prima? Per carità…” La dama, che ha pianto lacrime amare, ha poi ripreso la parola asserendo di credere sia vergognoso fare simili rivelazioni in diretta Tv: “Ma ci vuole un po’ di rispetto…Lo volete capire che ci guardano anche all’estero?”

Tina Cipollari provoca la dama: “Poteva andare in bagno a fare quella cosa”

E’ poi intervenuta la popolare opinionista di Uomini e Donne, la quale non ha certo mai speso parole al miele nei confronti di Pinuccia. E anche in questa occasione ha colto la palla al balzo per lanciarle una bella frecciatina velenosa:

“Poteva andare in bagno a fare quella cosa no? Ha detto che l’ha fatto addirittura 2 – 3 volte…”

La dama però non ha dato grande peso alle parole dell’opinionista, continuando ad andare contro il cavaliere. E dalla parte di quest’ultima si è schierata anche Gloria, che non ha nascosto di credere che Bruno sia stato molto poco elegante nei confronti della signora di Vigevano: “Potevi evitare di dire certe cose…”