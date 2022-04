Uomini e Donne, Pinuccia in lacrime a causa di Bruno: “Vado via e non torno più”

Pinuccia lascia lo studio di Uomini e Donne: Gianni Sperti prende le sue difese

Nel nuovo appuntamento del programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi su Canale 5, la dama Pinuccia Della Giovanna non è riuscita a trattenere le sue lacrime nell’istante in cui Bruno ha deciso di non approfondire la loro conoscenza. Per la donna è stata una vera e propria delusione, visto prima di lasciare lo studio ha affermato: “Vado via e non torno più”. A intervenire in difesa della protagonista del trono over ci ha pensato Gianni Sperti, attaccando il cavaliere: “E’ colpa tua se sta piangendo, hai detto sono pronto ad aspettare e poi la molli così”.



Tina Cipollari provoca la dama di Vigevano: “Ci sei rimasta male e non lo vuoi dire”

A sorpresa Bruno ha deciso di non frequentare più Pinuccia, con questa motivazione: “E’ successo che non è scattato niente, sono due sere che ci vediamo, ho sentito come se fosse mia sorella”. Il cavaliere subito dopo ha fatto sapere di voler uscire nuovamente con Vincenza, che gli ha detto: “Ascolta se mi dai il tempo, perchè io voglio capire qualcosa, non c’è un principio o una fine”.

Intanto a Tina Cipollari che oggi è stata su tutte le furie, non è passato di certo inosservata la tristezza della 79enne originaria di Vigevano con cui in questi mesi ha avuto diversi battibecchi, dato che l’ha provocata con queste parole: “Sei sempre con quell’aria ostile, ci sei rimasta male e non lo vuoi dire, di punto in bianco ti sei seduta, evidentemente la cosa ti ha ferito un po’”. L’opinionista ha indovinato, dato che l’ex infermiera dopo uno sfogo ha preferito andarsene via dalla trasmissione venendo accompagnata subito dal cavaliere Alessandro Rausa.

Il cavaliere spiega perchè ha chiuso con la protagonista del trono over: “Non fa per me. Va fuori strada”

Non appena la 79enne originaria di Vigevano è rientrata in studio, Tina Cipollari le ha chiesto delucidazioni: “A cosa era dovuta questa crisi?”. Anche Gianni Sperti ha invitato la dama a spiegare la ragione del suo cedimento emotivo: “Ci sei rimasta male?”. Bruno non appena la stessa ha ammesso di essere rimasta delusa dalla sua decisione improvvisa di chiudere, si è giustificato: “Se una persona non sente niente. Abbiamo parlato di tutto, non fa per me, va fuori strada“, venendo rimproverato dall’ex infermiera: “Potevi dirmelo ieri sera, fammi capire qualcosa!”.