Pomeriggio Cinque, retroscena: Barbara d’Urso costretta a fare una rinuncia

Barbara d’Urso costretta a rinunciare alle ferie: a Pasquetta sarà in onda regolarmente

Di solito i programmi vanno in ferie a Pasqua e Pasquetta, ma ci sono conduttrici instancabili che vanno regolarmente in onda nonostante altri si vadano a godere il meritato riposo. Barbara d’Urso ha rinunciato alle ferie per essere regolarmente in onda con Pomeriggio 5 e prendere il proverbiale caffeuccio con i suoi amati telespettatori che non l’hanno mai tradita e che ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, si sintonizza sul quinto canale per essere informato sugli ultimi fatti di cronaca nera e attualità e per rilassarsi durante la pagina dedicata al gossip con il tavolo degli analisti.

Pomeriggio 5 in onda anche lunedì 18 aprile: gli ascolti si sono stabilizzati

Ebbene sì, Barbara d’Urso è infaticabile e andrà in onda con il suo programma pomeridiano anche lunedì 18 aprile a differenza di altre sue colleghe che preferiranno prendersi un giorno libero per godersi un meritato riposo. Dopo un inizio di stagione non proprio facilissimo per via della forte concorrenza de La vita in diretta, che continua a fare un ottimo lavoro grazie alla conduzione di Alberto Matano (oggi non andrà in onda), gli ascolti si sono stabilizzati e infatti ieri ha interessato più di un milione e mezzo di telespettatori, superando il 15% di share, mentre i saluti sono stati seguiti da un milione e seicentocinquantaduemila spettatori per uno share superiore al 14%.

La conduttrice e il suo futuro a Mediaset: cosa succederà dalla prossima stagione?

Cosa succederà a Barbara d’Urso dalla prossima stagione televisiva? Alcune voci di corridoio vorrebbero il suo posto nel pomeriggio di Canale5 piuttosto traballante dopo gli ascolti de La pupa e il secchione show. Si pensava che l’innesto della conduttrice nel tessuto del format di Italia1 potesse essere una mossa acuta e intelligente e invece si è rivelata essere poco convincente, tant’è che il pubblico ha subito dichiarato sui social che le edizioni condotte da Paolo Ruffini e Andrea Pucci erano decisamente migliori. Gli ascolti, dopo un buon inizio, si sono affossati, infatti, e difficilmente risaliranno. Nonostante questo la conduttrice è stata difesa da un ex gieffino, che è solito apparire nel suoi salotti tv, e non ha mai perso l’affetto del suo grande pubblico.