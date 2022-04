Raoul Bova, quello che nessuno sa su Don Massimo: “Vuole sporcarsi le mani”

Don Matteo 13, entra in scena Don Massimo e l’attore svela dettagli inediti: “Diverso dal predecessore”

Nella quarta puntata della fiction con protagonista Terence Hill ci sarà il passaggio di testimone tra il noto attore ed il più giovane Raoul Bova che interpreterà un nuovo sacerdote. E l’attore romano stando alle dichiarazioni riportate sull’ultimo numero di TelePiù ha rivelato dei dettagli inediti sul suo personaggio di Don Massimo spiegando meglio che tipo è.

“È uno che ha voglia di stare tra la gente e sporcarsi le mani. Diversamente dal predecessore è ancora in cerca di certezze. È diventato prete a quarant’anni e la sua fede, seppure non è mai messa in discussione, è ancora fresca. Cerca ancora la sua strada”

ha spiegato Bova aggiungendo che il suo sacerdote ha anche voglia di perdonare, di accogliere e di non giudicare dalle apparenze.

Raoul Bova svela il rapporto con Terence Hill: “Non penso proprio ad un confronto con lui”

Come suddetto nella tredicesima stagione di Don Matteo ci sarà il passaggio di testimone tra i due attori ma il compagno di Rocio Munoz Morales stronca sul nascere qualsiasi possibilità di confronto con il suo predecessore. “Non voglio neanche pensare ad un confronto con lui e con l’amore che il pubblico ha nei suoi riguardi.”

“All’inizio l’ho guardato negli occhi per sapere se condividesse la decisione di scegliere me. Ritenevo giusto che fosse lui a passarmi il testimone e lui lo ha fatto raccomandandomi di rimanere me stesso. Questo mi ha dato una marci in più.”

Anticipazioni Don Matteo 13, Raoul Bova svela: “È una fiction che dà speranza in un futuro migliore”

L’attore romano, che apre al clamoroso ritorno del predecessore, ha concluso così l’intervista:

“Oggi più che mai abbiamo bisogno di spiritualità perché la stiamo perdendo ed abbiamo bisogno anche di qualcosa di positivo. È una fiction che regala la speranza in un futuro migliore. L’arrivo di questo ruolo lo considero un segno.”

È tutto pronto quindi per l’ingresso di Don Massimo nella 4^ puntata in onda in prima serata su Rai1 della longeva fiction di Rai1 che nonostante i suoi 22 anni mantiene ancora il suo fascino e segna record di ascolti