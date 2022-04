Don Matteo 13, Raoul Bova apre al clamoroso ritorno: “Terence Hill? Dico che…”

Colpo di scena nella popolare fiction di Rai1? Attenzione al clamoroso ritorno

Giovedì 21 aprile andrà in scena il tanto atteso momento del passaggio di consegne tra Terence Hill e Raoul Bova. Nella famosa serie Rai è arrivato dunque il momento più atteso dai telespettatori, che vogliono vedere con i propri occhi cosa accadrà a Spoleto dopo questo ribaltone che ha del clamoroso e non a caso ha destabilizzato il pubblico al momento dell’annuncio. In una intervista rilasciata al settimanale TV Sorrisi e canzoni il famoso attore romano ha detto la sua su questo crossover, che però potrebbe portare anche ad un nuovo colpo di scena in futuro e magari spalancare le porte proprio al ritorno di Don Matteo:

Un ritorno del protagonista? Non ne so niente, è un mistero. Nelle fiction tutto è possibile, sarebbe davvero una bella sorpresa

ha ammesso il divo. Dunque l’ipotesi è assolutamente da prendere in considerazione e potrebbe regalare un finale con i fiocchi per il pubblico.

Raoul Bova racconta un rapporto speciale: “Sul set siamo finiti per abbracciarci”

Da giovedì sarà Don Massimo nella fiction Rai che occupa un posto molto speciale nel cuore dei telespettatori. L’occasione di recitare nella serie è stata utile per Raoul Bova anche per costruire un sodalizio con Nino Frassica, altro personaggio amatissimo nella produzione della Lux Vide. Il protagonista in arrivo, parlando a TV Sorrisi e canzoni, ha rivelato che il primo contatto avuto con lo showman siciliano è stato simile a quanto accaduto in realtà: “Inizialmente i due si guardano di traverso e devo dire che l’incontro, quello vero con Nino, è stato molto simile a quello finto. Alla fine sul set siamo finiti per abbracciarci”.

Don Matteo, la rivelazione del nuovo protagonista: “Mi sono subito reso conto di una cosa”

Nonostante gli ascolti siano calati nelle ultime due puntate, Don Matteo si appresta a regalare emozioni fortissime ai telespettatori, che adesso attendono con trepidazione lo sbarco del nuovo parroco di Spoleto. Proseguendo l’intervista a Sorrisi, l’attore che interpreterà questo nuovo ed importante ruolo ha ammesso: “Mi sono subito reso conto della bella persona che è Terence, si vede dal suo modo di fare, dai suoi silenzi e dal rispetto verso ogni cosa”.