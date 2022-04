Riccardo Guarnieri demolito da Tina Cipollari: “Sei proprio privo di contenuti”

Uomini e Donne, Gloria rimane delusa dall’ex di Ida Platano: interviene l’opinionista

Nella nuova puntata del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi su Canale 5, Riccardo Guarnieri oltre a deludere Gloria per non averle detto al telefono di star conoscendo un’altra dama, è stato criticato da Tina Cipollari: “Sei proprio privo di contenuti, perchè esci così tanto per, puoi fare colpo solo su donnette di serie b, questo è un uomo sgamabile appena parla”.

Armando Incarnato attacca lo storico cavaliere nella nuova puntata: “Non sei normale”

Oggi a Uomini e Donne ancora una volta si sono seduti al centro dello studio Riccardo Guarnieri e Gloria. Quest’ultima ha affermato: “Non ci siamo visti, decido di non vederlo, sono rimasta a pensare, lui mi cerca il giorno dopo e mi chiede se mi può chiamare. E’ stato molto presente, l’ho trovato un po’ diverso”. A questo punto lo storico cavaliere del trono over ha rotto il silenzio: “Sono uno che ci pensa tanto sulle cose, la sera prima ci eravamo detti che forse serviva del tempo per conoscerci meglio, riflettevo su questa cosa e l’ho chiamata e le ho detto sei in grado di resettare tutto, in maniera anche frettolosa, mi sono anche scusato, ci siamo rivisti ieri sera, lei si fa molto influenzare da quello che viene detto in studio”. L’ex di Ida Platano si è lamentato nuovamente di Armando Incarnato: “Se in studio questa persona si intromette, la offende, ho semplicemente chiesto possibile non ti ha mandato mai un messaggio”, che ha replicato attaccandolo:

“Sta uscendo con te perchè non può pensare che una donna possa ascoltare il parere di un amico, è convinto che nell’uscire con te marca il territorio in quanto uomo, non sei normale che esci con lei e pensi se gli ho mandato un messaggio, se volevo farlo lo facevo. Credi di essere entrato in un altro programma”.

Subito dopo è intervenuta Mariagrazia e sulla colazione fatta con il cavaliere ha detto: “E’ andata bene però mi mette suggestione, anche io a lui ho chiesto se si sentiva ancora con lei e non me l’ha voluto dire”. La dama romana si è lamentata del chiacchierato 42enne: “Tu non parli, non sei diretto”.

Riccardo Guarnieri si giustifica: “Non credo di aver mancato di rispetto”

L’ex di Ida Platano che intanto è stato smascherato da una ex dama, è stato criticato anche da Tina Cipollari: “Secondo te una donna che ha una grande personalità posa gli occhi su di lui? Ma quando mai, non si sa mai quello che vuole dalla vita”. Lo storico cavaliere si è giustificato: “Quello che viviamo lo sappiamo noi due, quindi ha molto più peso quello che sta dicendo lei?”, scatenando la furia di Gloria quando ha detto di voler uscire nuovamente con l’altra dama: “Te l’avevo detto che chiudevo”. La risposta del 42enne è stata: “Sei liberissima, io non credo di aver mancato di rispetto“.