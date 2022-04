Ida Platano e Riccardo Guarnieri smascherati da un’ex dama: “Non tornano i conti”

Barbara De Santi smentisce una ex coppia di U&D: “Non sono mai stati insieme trenta mesi”

Di recente nel programma pomeridiano di Canale 5 che vede alla conduzione Maria De Filippi c’è stato un vero e proprio colpo di scena, poichè a sorpresa e dopo che si è parlato tanto di lui ha rimesso piede nel programma per trovare l’amore, l’ex fidanzato di Ida Platano. In questi giorni non sono mancate critiche per quest’ultima e lo storico cavaliere, ma soprattutto ad attaccarli ci ha pensato Tina Cipollari. A essere d’accordo con l’opinionista è Barbara De Santi, una ex dama del trono over, dato che si è fatta sentire sui social smascherando l’ex coppia. In particolare quest’ultima nella clip in cui la conduttrice difende i due protagonisti della sua trasmissione dagli attacchi dell’opinionista sottolineando: “Si sono mollati perchè era impossibile una storia tra loro due, può darsi anche che risucceda, un uomo e una donna che stanno insieme due anni e mezzo e che si lasciano”, ha inserito la testuale didascalia: “Due anni e mezzo? A me non tornano i conti. Loro non sono mai stati insieme 30 mesi. Mai!!”.

Una ex dama dalla parte di Tina Cipollari: “Come sempre sono d’accordo con lei”

In questi giorni Tina Cipollari è stata su tutte le furie su Ida Platano e Riccardo Guarnieri, dopo aver ascoltato ciò che si sono detti a Uomini e Donne. L’opinionista è sbottata contro l’ex coppia pronunciando le testuali parole: “Finalmente è finita questa pagliacciata perchè io l’ho trovata veramente una cosa orrenda questo che abbiamo visto”. L’ex moglie di Kikò Nalli dopo aver detto alla storica dama del trono over: “Tu pensi di imbrogliare tutta la gente che ci guarda?”, ha criticato anche l’atteggiamento del cavaliere: “Lui fa peggio, andando lì a farle ricordare la canzone, ovviamente lei ci ricrede”. A schierarsi dalla parte dell’opinionista ci ha pensato Barbara De Santi, una ex protagonista del seguitissimo dating show di Canale 5: “Come sempre sono d’accordo con lei. Una vera pagliacciata!”.

La storica protagonista del trono over ha fatto un’ammissione sul suo ex: “Mi fa stare bene”

L’ex dama del trono over ha approvato anche un’altra critica che l’opinionista ha rivolto alla chiacchierata hair stylist, cioè il fatto che le ha detto di avere il quoziente intellettivo pari a zero, dato che a riguardo ha scritto: “Standing ovation per Tina”, dopodichè ha aggiunto: “Il 99% delle persone la pensa come lei”.

Intanto sempre in una recente puntata l’opinionista ha messo con le spalle al muro la storica dama dicendole: “Ma ti piace ancora lui? Sei attratta?”, che non ha nascosto di essere felice che sia ritornato il suo ex: “Un anno fa ci siamo lasciati male in questo studio. Da qualche tempo ci siamo ritrovati a parlare e questo mi fa stare bene, tra noi c’era qualcosa di non risolto”.