Roberta Giusti ha il Covid: positiva anche un’altra tronista di Uomini e Donne

Roberta Giusti e Andrea Nicole positive al Covid: come stanno le due ex troniste

Roberta Ilaria Giusti e Andrea Nicole Conte due ex troniste del seguitissimo dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi diventate molto amiche, hanno dato un annuncio per niente piacevole sui social nella giornata di oggi lunedì 11 aprile 2022. Le rispettive fidanzate di Samuele Carniani e Ciprian Aftim sono risultate positive al Covid. Le due ex protagoniste del programma di Canale 5, circa un’ora fa hanno fatto sapere entrambe di non stare bene.



Lo sfogo della fidanzata di Samuele Carniani: “Spero di guarire il prima possibile”

Le rispettive fidanzate di Samuele Carniani e Ciprian Aftim hanno comunicato ai propri fan di avere il Covid. L’ex tronista che lo scorso gennaio ha preferito non scegliere Luca Salatino, ha rotto il silenzio con queste parole dopo aver ringraziato i suoi fan per averle fatto compagnia ieri facendole delle domande:

“Purtroppo da qualche giorno non mi sento molto bene e mi sono monitorata quotidianamente con dei tamponi. Quello di oggi è risultato positivo, mi sono isolata in camera e spero di guarire il prima possibile“.

Per concludere l’ex tronista di Uomini e Donne è stata scettica a inizio percorso, ha anticipato che probabilmente userà poco i social: “Mi perdonerete se non sarò attiva come al solito”.

U&D, Andrea Nicole Conti spiega la sua assenza dai social: “Ho fatto l’ennesimo tampone”

Andrea Nicole Conte invece, ha spiegato ai suoi fan la ragione per cui è stata assente nelle scorse ore sui social:

“Sono stata di nuovo male, motivo per il quale ho fatto un tampone di controllo, l’ennesimo, e purtroppo sono risultata positiva al Covid. Ora cerco di riprendermi e magari torno a chiacchierare un po’ con voi”.

Intanto per quanto riguarda la fidanzata di Samuele Carniani, prima di comunicare di la sua positivà al Covid quando le hanno chiesto cosa cambierebbe il suo carattere ha risposto ammettendo: “Ti direi nulla, ma sono cosciente di dover migliorare un po’ di cosine. Quindi ti dirò che cambierei sicuramente alcuni modi di reagire troppo irruenti, mi darei un po’ più di pazienza e di calma, e mi darei anche un po’ di leggerezza”.