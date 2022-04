Roger Balduino, arriva l’accusa choc di Antonio Zequila: “Eri ubriaco”

Scritto da Alessio Cimino , il Aprile 11, 2022 , in Isola dei Famosi

Antonio Zequila mette alle strette il naufrago dell’Isola dei Famosi: l’accusa choc in diretta

Questa nuova puntata del reality adventure condotto da Ilary Blasi è iniziata subito all’insegna delle roventi polemiche. Cos’è successo? Dopo un accesissimo confronto tra Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaporidis, c’è stato un inatteso scontro a distanza tra il primo eliminato dal gioco e il modello Roger Balduino. Il motivo? L’attore partenopeo ha puntato il dito contro la sua fidanzata. A quel punto il modello ha difeso a spada tratta quest’ultima, attaccando duramente l’ex naufrago: “Sei un un bugiardo…Tu ci provavi con tutte…” E l’artista non ci ha più visto e ha sferrato un bel tiro mancino al concorrente, cogliendo la palla al balzo per svelare un clamoroso retroscena:

“Tu sei un bugiardo…Quando siamo arrivati in albergo prima di approdare a Cayo Cochinos ti sei presentato completamente ubriaco…Non dire sciocchezze…”

Vladimir Luxuria difende Roger Balduino: “A noi non ci interessa questo”

Ovviamente lo stupore in studio è stato tanto nel momento in cui Antonio Zequila ha fatto questa rivelazione choc sul concorrente de L’Isola dei Famosi, il quale continua ad essere al centro del gossip. Successivamente ha preso la parola l’opinionista, che ha subito bloccato l’attore, facendo presente di credere sia inutile portare a galla determinati episodi, visto che niente c’entrano con il programma:

“No, questo non va bene…Ma cosa ci interessa…Ma dai, Antonio…Questo no…E se è arrivato ubriaco che ci interessa?”

E’ intervenuta poi anche la conduttrice per ricordare a tutti che il gioco vero e proprio inizia nell’esatto momento in cui i naufraghi mettono piede su Cayo Cochinos.

L’Isola dei Famosi, Estefania Bernal si difende: “Non l’ho mai detto”

In questa occasione Antonio Zequila ha anche rivelato di essere venuto a conoscenza che la modella argentina avrebbe virato le sue mire su Roger solo perchè Jeremias Rodriguez non era libero:

“Lui l’hai sempre chiamato bamboccio…Dicevi addirittura che non sapevi cosa fartene…”

Accuse rispedite al mittente dalla naufraga, la quale ha chiesto la cortesia all’attore di darci un taglio una volta per tutte perchè starebbe facendo solo una brutta figura. Tuttavia quest’ultimo non si è scomposto più di tanto invitando la concorrente a dire la verità: “Dì le cose come stanno…Sei una bugiarda…” Ovviamente i due sono rimasti fermi sulle loro posizioni. Chi avrà mentito?