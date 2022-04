Roger Balduino distrutto dall’ex fidanzata Beatriz: “Non mi cercare più”

L’Isola dei Famosi, la lettera della sua ex fidanzata parla chiaro: “E’ finita qua”

Nella puntata di questa sera del reality show condotto da Ilary Blasi è stata letta la lettera che l’ex fidanzata Beatriz ha scritto a Roger Balduino e che avrà lasciato tutti quanti gli spettatori con il fiato sospeso in vista di quello che succederà lunedì sera: “Non mi cercare più. E finita qua”. Queste sono state le parole che hanno chiuso la lettera, ma nella stessa la donna si è detta ferita per le sue dichiarazioni in palapa con un atteggiamento che non gli aveva mai visto tenere, e ricordando che hanno vissuto davvero una storia d’amore importante, dove ha conosciuto anche sua mamma e il suo bambino, passando Capodanno, San Valentino e quant’altro assieme innamorati e felici più che mai.

Beatriz avrà un confronto con Roger Balduino lunedì prossimo: cosa succederà

Nella prossima puntata dell’Isola dei Famosi succederà qualcosa di davvero forte e gli opinionisti del programma già non vedono l’ora che ciò accada. In pratica ci sarà un confronto tra Beatriz Marino e il concorrente che si è innamorato di Estefania Bernal dopo svariate settimane di esperienza isolana. Lei è già agitata, ma non vede l’ora di poter dirgli tutto quello che pensa di lui senza filtri, senza lettera e senza più alcun tipo di riguardo visto che, secondo lei, non l’ha avuto nella puntata precedente.

Roger Balduino preso di mira da Nicola Savino e Vladimir Luxuria: battute in diretta

Chi non sta più nella pelle all’idea di assistere a ciò che potrebbe dire Roger nella puntata di lunedì, dopo la resa dei conti a cui il pubblico ha assistito stasera, quando ritroverà direttamente in Honduras la sua ex fidanzata con cui ha condiviso momenti davvero importanti sono i due opinionisti del reality show ovvero Vladimir Luxuria e Nicola Savino, che si sono subito divertiti con qualche battuta: da una parte lei ha prima chiesto se lui avesse un piercing alla lingua, aggiungendo che chi ne sa qualcosa è sicuramente Estefania, mentre il suo collega ha scherzato dicendo che appena scoprirà che la sua ex è sull’Isola scapperà e cambierà nome in Mark Caltagirone.