Sabrina Ferilli, grande colpo: irromperà in prima serata su Rai1 per…

David di Donatello 2022: arriva un premio Speciale per la famosa attrice

Si avvicina una delle serate più attese ogni anno da tutto il panorama cinematografico. Non soltanto gli attori, coloro che si vedono principalmente nei film, ma anche tutte le maestranze che lavorano dietro le quinte. Dai ruoli più alti, come i registi, a tutto il comparto del trucco, parrucco, fotografia, costumisti e chi più ne ha più ne metta. La serata andrà in onda martedì 3 maggio in prima serata, dalle 21.25 circa, su Rai1 dagli studi di Cinecittà di Roma. A condurla ci sarà ancora una volta Carlo Conti quest’anno però affiancato da Drusilla Foer, vera rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo. Oltre ai consueti premi, però, quest’anno ne verrà dato anche uno speciale. Come riportato da DavideMaggio.it Sabrina Ferilli riceverà il David Speciale 2022. Oltre a lei, durante la 67esima edizione dei David di Donatello, un premio particolare verrà dato anche a Giovanna Ralli, che riceverà il Premio alla Carriera.

Sabrina Ferilli riceve il David Speciale 2022 “per l’elogio della leggerezza”

A comunicare la decisione di dare a Sabrina Ferilli tale premio è stata Piera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello. Lunghe e importanti sono le motivazioni con le quali è stato reso noto il premio che sottolinea la completezza artistica della Ferilli. “Icona di bellezza solare e sensuale” così inizia la lettera di motivazioni. Si punta poi all’ironia dell’attrice che non si è mai accontentata di essere relegata al ruolo di bella e basta. La Ferilli ha dimostrato di essere dotata di grande talento fra cinema, teatro e televisione. Un riferimento immancabile poi all’impegno civile dell’attrice, che ha spesso sposato cause sociali e si è messa dalla parte dei più deboli. “Un David Speciale per l’impegno e la bellezza, il sorriso senza retorica e l’elogio della leggerezza non effimera” queste le parole accompagnate al premio che verrà dato alla Ferilli.

Tutti i prossimi impegni dell’attrice

Il prestigioso premio che verrà dato a Sabrina Ferilli il 3 maggio arriva in un momento molto fortunato dal punto di vista lavorativo. Da ieri l’attrice è al cinema come protagonista del nuovo film di Leonardo Pieraccioni. Dovrebbe aprirsi a breve, inoltre, il set della nuova fiction di Rai1 Gloria di cui la Ferilli sarà protagonista. Infine Sabrina Ferilli ha confermato la sua presenza a Tu si que vales nella nuova edizione di settembre dove affiancherà la sua cara amica Maria De Filippi che recentemente l’ha voluta come giudice anche ad Amici.