Sabrina Ferilli, retroscena su Maria De Filippi: accade sempre ad Amici

La famosa attrice romana e il retroscena sulla regina della tv: “Si diverte a mettermi in difficoltà”

Anche nell’affascinante e curioso mondo dello spettacolo possono nascere dei rapporti speciali. Questo è il caso di una delle più importanti e note attrici italiane, Sabrina Ferilli, e la immensa Maria De Filippi, la presentatrice più amata del piccolo schermo. Nel corso di una intervista concessa alla nota rivista TV Sorrisi e canzoni, la grande artista romana ha parlato proprio dell’amicizia con la conduttrice, svelando anche alcuni retroscena molto divertenti riguardo al loro rapporto, nato ormai diversi anni fa e maturato con il passare del tempo:

La De Filippi la punzecchia sempre ad Amici e Tu si que vales? Maria si diverte a mettermi in difficoltà, ma è un segno di confidenza e di affetto. Mica lo permetterei a tutti, eh! Noi giochiamo, con lei riesco a fare cose che non faccio con nessun altro

Sabrina Ferilli torna a parlare dell’esperienza nella nota kermesse: “Mi sono lasciata andare”

Lo scorso febbraio la bravissima attrice ha vestito i panni della co-conduttrice al Festival di Sanremo al fianco di Amadeus. Nel corso della serata finale infatti la Sabrina Nazionale ha accompagnato il conduttore al gong finale della kermesse per quanto riguarda questo 2021 e parlando a TV Sorrisi e canzoni è voluta tornare proprio sull’avventura in Liguria: “Mi sono lasciata andare, me la sono goduta! Più facevo il confronto con la mia prima esperienza al Festival e più ero contenta. Del 1996 ricordo tanta tensione e fatica, sentivo il peso della responsabilità” – ha raccontato -.

L’artista torna al cinema: “Sapevo già che avrei accettato”

Sabrina Ferilli da giovedì tornerà al cinema e per la prima volta reciterà al fianco di Pieraccioni. L’attrice, proseguendo l’intervista a Sorrisi e canzoni, è andata alle origini del film Il sesso degli angeli, svelando il primo contatto avuto con il regista toscano, per cui nutre grandissima stima: “Conoscevo Leonardo e ho sempre amato l’umorismo ricco di sentimenti di cui è capace. Quando mi ha detto che voleva parlarmi di un progetto sapevo già che avrei accettato. Nel film subisco il suo fascino” – ha spiegato la romana che presto tornerà con un noto programma sul piccolo schermo -.