Sabrina Ferilli, è ufficiale: arrivata la decisione per Tu si que vales

Sabrina Ferilli ci sarà nella nuova edizione di Tu si que vales: l’ha confermato proprio oggi!

Anche oggi è tornato lo spazio Instagram di Tvblog che si diverte a rispondere a tutte le domande dei telespettatori sulla televisione italiana e non solo. I fan dei vari programmi, fiction e personaggi tv non vedono l’ora di sapere anteprime e retroscena su ciò che seguono di più sul piccolo schermo. Proprio oggi, nella nuova rubrica apposita, un utente ha chiesto se Sabrina Ferilli sarà a Tu si que vales anche nella prossima edizione oppure no. Visto che tra il blog e l’attrice c’è un ottimo rapporto anziché rispondere direttamente Tvblog tagga spesso la Ferilli. Quest’ultima risponde sempre alle domande che le vengono poste, svelando anche lei stessa delle anteprime! E proprio oggi alla domanda sulla sua presenza o meno a Tu si que vales la Ferilli ha risposto un chiaro e inequivocabile “Sì”.

Tutti i nuovi progetti dell’attrice: dalla fiction Gloria ad una nuova miniserie top secret

Questo per Sabrina Ferilli può essere definito come un vero e proprio periodo lavorativo pieno! L’attrice tra poco sarà al cinema come protagonista del nuovo film di Leonardo Pieraccioni. A breve, inoltre, inizieranno le riprese della nuova fiction Gloria in onda prossimamente su Rai1. Ebbene sì, dopo anni e anni di fiction Mediaset, la Ferilli torna alla serialità Rai. Quello alle fiction Mediaset però non è un vero e proprio addio. Da tempo Simona Izzo e Ricky Tognazzi, che hanno curato le miniserie “L’amore strappato” e “Svegliati amore mio”, hanno manifestato l’intenzione di coinvolgere l’attrice in una terza miniserie sempre a tema sociale. In uno dei recenti appuntamenti con la rubrica di Tvblog la Ferilli, interrogata sull’argomento, ha detto che sta valutando le sceneggiature migliori per scegliere al meglio.

Dalle serie tv al ruolo di giudice: la Ferilli presente anche ad Amici

Oltre ai progetti legati ai film e alle fiction, dunque, Sabrina Ferilli tornerà anche a Tu si que vales. Negli ultimi giorni Canale5 ha iniziato a mandare in onda il primo promo che dà il via ufficiale ai casting della popolare trasmissione Mediaset di grande successo. Quali nuovi incredibili talenti si esibiranno? Sempre in tema di talenti e di ruolo da giudice Sabrina Ferilli è attualmente impegnata anche al Serale di Amici. Nella scorsa puntata la Ferilli si è prestata per sopperire all’assenza di Stash. Le condizioni del cantante non sono ancora note e dunque Sabrina potrebbe restare anche per altre puntate. Sabato scorso, sorpresa da Giovannino, la Ferilli ha conquistato ancora una volta il pubblico: per lei una pioggia di commenti positivi da parte degli utenti del web.