Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi si sposano? Parla sindaco di Portofino

Scritto da Alessio Cimino , il Aprile 29, 2022 , in Gossip

Piersilvio Berlusconi pronto a sposare la conduttrice? Sindaco di Portofino: “Sarebbe per me un onore”

E’ da tanto tempo che circolano online gossip sull’eventuale matrimonio di Silvia Toffanin con il figlio di Silvio Berlusconi. Tuttavia entrambi hanno sempre rivelato di non essere interessati a fare questo grande passo, nonostante siano genitori di due bellissimi bambini e facciano coppia da diversi anni. Il giornalista del magazine Nuovo Gian Marco Merlo ha voluto contattare il sindaco della cittadina ligure, dove la coppia vive da anni, per capire se i due abbiano mai pensato di sposarsi o meno. E a tal proposito Matteo Viacava ha subito risposto di credere che potrebbero decidere di sposarsi nella chiesetta di San Sebastiano:

“Sarebbe un onore poter celebrare le loro nozze…Può darsi che decidano di sposarsi nella chiesetta di San Sebastiano e di far la festa nella nuova proprietà…”

Avrà ragione?

Silvia Toffanin e il suo compagno, il sindaco non ha dubbi: “Formano una bellissima coppia”

Il sindaco Matteo Viacava, sempre in questo suo intervento sull’ultimo numero del settimanale Nuovo, ha poi voluto esprimere una sua opinione proprio sulla coppia composta dalla conduttrice di Verissimo e Piersilvio Berlusconi. Ed in questa occasione l’uomo non ha potuto negare il fatto di credere che formino davvero una bellissima coppia:

“Credo che siano una bellissima famiglia e che il loro legame sia molto forte…”

E in effetti il presidente di Mediaset e la conduttrice, che sabato scorso ha intervistato Cristiano Malgioglio, non hanno mai conosciuto alcun tipo di crisi, anzi.

Sindaco di Portofino svela un retroscena su Piersilvio Berlusconi: “E’ sempre stato legato a questa cittadina”

Il primo cittadino di Portofino ha poi concluso questo suo intervento sull’ultimo numero del settimanale Nuovo svelando un retroscena sul compagno di Silvia Toffanin. Cosa ha detto? Ha rivelato che è sempre stato affezionato alla cittadina ligure, dove appunto è rimasto ad abitare nel borgo:

“E’ sempre stato affezionato a Portofino…E’ rimasto ad abitare nel borgo, al castello di Paraggi, anche quando eravamo isolati per il crollo della strada a causa dei violentissimi temporali…”

Matteo Viacava ha poi rivelato di considerarlo a pieno titolo uno della loro comunità: “E’ molto attaccato al nostro territorio e al nostro mare…E’ uno di noi…”