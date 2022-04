Cristiano Malgioglio non ci sta e si sfoga da Silvia Toffanin: “E’ vergognoso”

Verissimo, l’ospite ricorda Raffaella Carrà e si arrabbia: “Non mi è piaciuto affatto”

E’ appena terminata una nuova puntata del programma del sabato pomeriggio di Silvia Toffanin. Ed in questa occasione l’ultimo ospite ad essere stato intervistato da quest’ultima è stato Cristiano Malgioglio, che ha anche festeggiato il suo compleanno in studio. Ovviamente la conduttrice non ha potuto esimersi dal chiedergli di parlare della sua grande amica, che purtroppo è venuta a mancare la scorsa estate. L’ospite ha subito rivelato che è stata una grandissima artista, oltre che una delle sue più grandi amiche. Tuttavia l’uomo ha anche voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe, asserendo di non aver affatto gradito che le foto della sua camera da letto siano state diffuse sul web senza la minima remora:

“Quello che ho trovato vergognoso…E te lo dico perchè sono uno che non ha peli sulla lingua…Non mi è piaciuto che sono state diffuse le foto della sua camera da letto…Il suo bagno…Erano cose troppo private e personali…Mi ha fatto male…E’ stato orribile…”

Cristiano Malgioglio lo ammette in diretta Tv: “Ci sono rimasto molto male”

Successivamente la conduttrice di Verissimo ha voluto cambiare argomento facendo presente al suo ospite di essere venuta a conoscenza che ci sarebbe rimasto molto male per non essere stato citato nel libro autobiografico di Miguel Bosè, nonostante siano molto amici da decenni. E quest’ultimo, che tonerà presto con una nuova hit estiva, ha confermato quanto detto dalla presentatrice perchè mai si sarebbe aspettato un gesto simile dal suo amico:

“Ci sono rimasto male, lo devo ammettere…Pazienza, comunque alla fine questo non è un grande problema…”

Avranno modo in futuro di chiarire tutta questa faccenda?

Silvia Toffanin spiazzata dal suo ospite: “Io non chiudo la mia boutique”

La conduttrice, che poco prima ha intervistato Floriana Secondi, ha poi fatto presente a Cristiano Malgioglio che la sua amica Amanda Lear ha dichiarato recentemente in Tv di non avere più la minima intenzione di concedersi fisicamente ad un uomo. E a questo punto l’ospite di Verissimo non si è lasciato sfuggire l’occasione di fare una battuta delle sue:

“Lei dice che ha chiuso la sua boutique? Io la mia la lascio ancora aperta…Anzi, dico di più…La porta la lascio proprio spalancata…”

Ovviamente la presentatrice non ha potuto far altro che ridere a crepapelle.