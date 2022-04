Simona Ventura e Giovanni Terzi svelano: “Ecco perché le nozze non arrivano”

Simona Ventura rompe il silenzio: “Matrimonio con Giovanni Terzi? Ogni volta succede qualcosa che lo impedisce”

Nonostante non sia più una ragazzina, la conduttrice piemontese sta vivendo un’intensa storia d’amore con il noto giornalista che, come lei stessa ha più volte ammesso, non pensava più di poter provare alla sua età. Visto l’affiatamento, la sintonia e la complicità tra la coppia in molti di chiedono perché ancora non abbiamo pronunciato il fatidico ‘Si’. Insomma perché non si sono ancora sposati Simona Ventura e Giovanni Terzi? A questa domanda ha risposto in modo schietto e sincero la stessa conduttrice in una lunga intervista concessa al magazine Gente:

“Nel nostro futuro le nozze ma ogni volta che ne parliamo succede qualcosa che ci impedisce di organizzarle come vorremmo, prima è scoppiata la pandemia ora la guerra. Vorremmo una festa senza rischi con accanto le persone del cuore e ce la faremo.”

Simona Ventura parla del rapporto con il suo compagno: “Mi ha migliorato in tante cose”

La conduttrice piemontese si è raccontata a cuore aperto durante l’intervista, rivelando come grazie all’amore e il rispetto abbiano creato una solida famiglia allargata con cinque figli (3 suoi e 2 del giornalista) come siano pieni di progetti ed entusiasmo e soprattutto in cosa il rapporto con il suo Giovanni Terzi l’ha migliorata.

“In tante cose. Nell’essere più sensibile, più dolce. Nella mia vita sentimentale ho avuto tanto ma anche molta sofferenza e di riflesso ero diventata più dura, più chiusa, non ero più io.”

ha confessato la conduttrice aggiungendo che grazie al suo compagno ha ritrovato l’entusiasmo, l’energia, la forza, la serenità e l’equilibrio.

Giovani Terzi sempre più innamorato della conduttrice: “Amo tutto, donna splendida e perfetta”

Di recente sulla conduttrice si è espresso Nicola Savino, il giornalista, invece, sempre durante l’intervista al magazine ha speso parole al miele per la compagna: “È una donna splendida, perfetta così com’è. Di lei amo tutto. È presente, accudente, generosa, per le persone che ama si dà senza risparmiarsi.” Il giornalista ha anche aggiunto che sin da subito ha compreso che la conduttrice sarebbe stata la donna della sua vita con cui invecchiare e trascorrere il resto dei giorni.